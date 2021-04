Com UTIs saturadas, França anuncia terceiro lockdown a partir de sábado

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta quarta-feira, 31, um novo lockdown nacional, na tentativa de frear o aumento de novos casos e a disseminação de variantes do coronavírus, informa a Associated Press. A medida entrará em vigor no próximo sábado, 3 de abril, e deve durar um mês. O funcionamento de escolas e comércios não essenciais fica suspenso durante o período.

"Esta é a melhor solução para desacelerar o vírus", disse o presidente.

Segundo ele, nenhuma região da França está fora de risco, por isso, as medidas de restrição que estão em vigor no entorno de Paris serão estendidas a todo o território francês, inclusive o toque de recolher entre 19 horas e 6 horas.

Macron afirmou ainda que 44% das pessoas internadas em unidades de terapia intensiva (UTIs) têm menos de 65 anos.

"Nas próximas semanas, iremos acelerar ainda mais o número de doses que estamos recebendo e nos tornaremos gradualmente a primeira região do mundo em termos de produção de vacinas", prometeu o presidente francês.

Segundo levantamento da universidade americana Johns Hopkins, a França já registrou mais de 4,6 milhões de casos confirmados de covid-19, além de mais de 95.000 mortes.