Com melhora gradual, papa Francisco completa 30 dias de internação, informa Vaticano

O estado de saúde do papa Francisco, que está internado há 30 dias na Policlínica Gemelli, em Roma, devido a problemas respiratórios, permanece estável e o pontífice continua melhorando gradualmente, mas ainda precisará permanecer no hospital por tempo indeterminado.

Após três dias sem uma atualização da situação, o Vaticano emitiu hoje um breve comunicado explicando que "as condições clínicas do Santo Padre permanecem estáveis, confirmando a notável evolução da última semana".

O Vaticano também afirmou que "a oxigenoterapia de alto fluxo continua, reduzindo progressivamente a necessidade de ventilação mecânica não invasiva durante a noite".

Melhorias adicionais graduais

Mesmo assim, o boletim médico acrescenta que “o Santo Padre ainda necessita de tratamento médico hospitalar, fisioterapia motora e respiratória”, embora tenha ressaltado que "este tratamento mostra melhorias adicionais e graduais".

O pontífice passou o dia fazendo fisioterapia motora e respiratória, trabalhou um pouco e dedicou um tempo à oração, de acordo com fontes do Vaticano.

Até agora, durante o dia, Francisco recebia oxigênio de alto fluxo por meio de cânulas nasais, enquanto à noite fazia uso de ventilação mecânica não invasiva, ou seja, por meio de uma máscara, que, conforme explicado hoje, está sendo reduzida.

Dada a "estabilidade" das condições do papa, os médicos decidiram não atualizar diariamente as informações, de forma que um novo boletim não deve ser divulgado antes de terça ou quarta-feira.

O papa Francisco completou neste sábado 30 dias internado na Policlínica Gemelli, em Roma, onde chegou no dia 14 de fevereiro devido a uma pneumonia bilateral e outros problemas respiratórios.

Papa não aparece desde a internação

Desde sua chegada ao hospital Francisco não foi visto, mas foi ouvido, em uma mensagem de áudio enviada no último dia 6 de março para agradecer aos fiéis que rezam todas as noites por sua recuperação na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Neste domingo, mais uma vez, o Vaticano divulgará apenas o texto da tradicional oração do Angelus, como tem feito nas últimas semanas.

Poucos detalhes foram divulgados sobre este mês de hospitalização, exceto que Francisco consegue passar um tempo sentado em uma poltrona, frequenta a capela no apartamento que ocupa no 10º andar do hospital e liga para a paróquia católica na Faixa de Gaza algumas noites.

Durante este mês foi noticiado apenas que recebeu em duas ocasiões as visitas do secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, e do vice-secretário de Estado, o venezuelano Edgar Peña Parra.