Com a desistência de Biden, quem já apoiou Kamala Harris até o momento?

Passadas as primeiras horas depois do anúncio de Joe Biden sobre sua saída da corrida presidencial, a vice Kamala Harris foi logo alçada à favorita para representar o partido Democrata em novembro contra Donald Trump.

A lista de apoios importantes só vem crescendo desde então.

Até o momento, além de Biden, grandes nomes da política americana apoiaram a indicação de Kamala Harris. Entre eles, o ex-presidente Bill Clinton e sua esposa, Hillary Clinton, que endossaram a candidatura da vice-presidente menos de duas horas após Joe Biden desistir da reeleição.

"Nos juntamos a milhões de americanos em agradecer ao presidente Biden por tudo que ele conquistou, se levantando pela América muitas vezes, com sua direção sendo sempre o que é melhor para o país", disse o casal, em nota.

Segundo Jaime Harrison, presidente da Convenção Nacional Democrata, o trabalho à frente, "embora sem precedentes, é claro".

"Nos próximos dias, o Partido realizará um processo transparente e ordenado para avançar como um Partido Democrata unido, com um candidato que possa derrotar Donald Trump em novembro. Esse processo será governado pelas regras e procedimentos estabelecidos do Partido. Nossos delegados estão preparados para levar a sério sua responsabilidade de apresentar rapidamente um candidato ao povo americano", escreveu no X, antigo Twitter.

Além da dupla, outros políticos de prestígio também já endossaram o nome de Kamala, como o governador da Califórnia, Gavin Newsom, ele próprio tido como um potencial candidato para enfrentar Trump. Newson escreveu no X que "ninguém melhor do que Kamala para combater a visão sombria Trump".

Tough. Fearless. Tenacious. With our democracy at stake and our future on the line, no one is better to prosecute the case against Donald Trump's dark vision and guide our country in a healthier direction than America’s Vice President, @KamalaHarris. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 21, 2024



O secretário de Transportes, Pete Buttigieg, que disputou as primárias com Biden e Kamala em 2020, e o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro (também um potencial candidato), também já deram aval ao nome da vice-presidente. Outro nome de peso do partido Democrata, o ex-secretário de Estado, John Kerry, igualmente endossou a candidatura Harris. Kerry perdeu as eleições de 2004 para George W. Bush.

A deputada Alexandria Ocasio-Cortez prometeu "total apoio para garantir a vitória de Kamala Harris em novembro".

Já as senadora s porMassachusetts, Elizabeth Warren, e por Minnesota, Amy Klobuchar, que também participaram das prévias de 2020, logo demostraram apoio a Kamala assim que Biden anunciou a desistência.

Algumas figuras do mundo do cinema e da música também já se posicionaram a favor de Kamala Harris. A cantora Katy Perry postou no Instagram divulgando um trecho de sua nova música - "é um mundo de mulheres e você tem sorte de viver nele" - e muitos entenderam isso como um apoio a Kamala.

Em Hollywood, a vencedora do Oscar, Jamie Lee Curtis, classificou Kamala como "confiável" e destacou seu trabalho de advocacia para lutar pelos direitos das mulheres e dos negros. "Sua mensagem é de unir a América nesse momento de grande divisão", escreveu