Com 35 anos, neta de JFK morre um mês após anunciar câncer terminal

Um mês após anunciar estar em estágio terminal devido a um câncer agressivo, Tatiana Schlossberg, neta do ex-presidente norte-americano John F. Kennedy, morreu nesta terça-feira, 30.

A morte foi comunicada pela família Kennedy em uma rede social.

Em artigo publicado na revista The New Yorker em novembro, Tatiana revelou que tinha menos de um ano de vida. Ela tinha 35 anos.

O diagnóstico de leucemia veio em 2024, pouco depois do nascimento da filha.