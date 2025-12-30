Com 35 anos, neta de JFK morre um mês após anunciar câncer terminal

Tatiana Schlossberg: neta de JFK anunciou estar com câncer terminal num artigo publicado em novembro (Amber De Vos/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 17h06.
Um mês após anunciar estar em estágio terminal devido a um câncer agressivo, Tatiana Schlossberg, neta do ex-presidente norte-americano John F. Kennedy, morreu nesta terça-feira, 30.
A morte foi comunicada pela família Kennedy em uma rede social.
Em artigo publicado na revista The New Yorker em novembro, Tatiana revelou que tinha menos de um ano de vida. Ela tinha 35 anos.
O diagnóstico de leucemia veio em 2024, pouco depois do nascimento da filha.
Tatiana era jornalista especializada em mudanças climáticas e meio ambiente.