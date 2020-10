Com 2ª onda de covid-19, Espanha se prepara para toque de recolher

A Espanha se prepara, neste domingo (25), para impor um toque de recolher em várias de suas regiões, outra medida drástica em uma Europa afetada pela segunda onda do coronavírus, que provocou um recorde de casos diários nos Estados Unidos. A pandemia mostrou que a inovação será cada dia mais decisiva para seu negócio. Encurte caminhos, e vá direto ao ponto com o curso Inovação na Prática

O governo de Pedro Sánchez pretende decretar neste domingo um novo estado de alerta que autorize mais restrições – após o decidido em março, estendido até junho com um confinamento geral da população.

No sábado à noite, ao menos nove regiões espanholas pediram ao governo central para proclamar esse estado de alerta, embora algumas cidades e territórios já tenham se adiantado com restrições e toques de recolher. Alguns exemplos são as cidades de Madri, Castilla e León (norte), Valença (leste) e Granada (sul).

Sánchez preparou o terreno na sexta-feira ao afirmar que a situação é grave, que “as próximas semanas e os próximos meses” serão “muito difíceis” e que está disposto a tomar “todas as medidas necessárias” para conter a epidemia.