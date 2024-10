Navios militares dos EUA e do Canadá atravessam o estreito de Taiwan; China reage

Um navio militar dos Estados Unidos e outro do Canadá atravessaram as águas que separam a China e Taiwan no domingo, 20, uma semana após Pequim realizar exercícios militares em grande escala na região.

“O destróier de mísseis guiados da classe Arleigh Burke USS Higgins e a fragata da classe Halifax da Marinha Real Canadense HMCS Vancouver realizaram uma travessia de rotina pelo estreito de Taiwan em 20 de outubro”, informou a 7ª Frota da Marinha dos EUA, em um comunicado.

“A travessia do Higgins e do Vancouver demonstra o compromisso dos Estados Unidos e do Canadá com a defesa do princípio da liberdade de navegação para todos os países no estreito", completou o informe.

Os Estados Unidos e seus aliados atravessam regularmente o estreito de 180 quilômetros para reafirmar sua condição de via internacional, o que irrita Pequim.

A China afirmou nesta segunda-feira (hora local) que as ações dos Estados Unidos e do Canadá colocam em perigo “a paz e a estabilidade no estreito de Taiwan”.

Pequim considera Taiwan parte de seu território e não renunciou ao uso da força para assumir o controle da ilha.

A China mobilizou um número recorde de aviões militares, além de navios de guerra e embarcações da guarda costeira, para cercar Taiwan em 14 de outubro, durante sua quarta rodada de manobras em grande escala em dois anos.