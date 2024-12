Israel bombardeia armazéns de armas do antigo regime nos arredores de Damasco

Israel bombardeou este sábado (14) armazéns de armas pertencentes ao antigo regime sírio nos arredores de Damasco, depois de já ter lançado durante a noite um grande número de ataques contra outros alvos militares em diferentes pontos do país árabe.

Os novos bombardeamentos israelitas atingiram armazéns de armas na cidade de Ain Manin, a norte da capital síria, onde ocorreram grandes explosões, informou a Syria TV, afiliada aos insurgentes que derrubaram o governo do presidente Bashar al-Assad.

Por sua vez, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede no Reino Unido e com uma ampla rede de colaboradores no terreno, confirmou num comunicado que os combatentes do Estado Judeu realizaram três bombardeamentos contra "campos do antigo regime" naquele área.

Tudo isto ocorre depois de, entre a noite de sexta-feira e o início de sábado, os seus aviões já terem lançado outros 17 bombardeamentos contra alvos semelhantes, incluindo uma base aérea e armazéns de mísseis nos arredores de Damasco.

Embora Israel tenha realizado bombardeamentos contra alvos do Exército Sírio e dos seus aliados pró-iranianos na Síria durante anos, a Força Aérea do Estado Judaico destruiu centenas de alvos militares no país árabe desde a queda do governo de Al Assad.

A sua intenção seria evitar que esta infra-estrutura e armas caíssem nas mãos dos insurgentes que o derrubaram. Após a derrubada, Israel também implantou o seu Exército na zona desmilitarizada com a Síria.