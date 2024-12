Ucrânia diz ter derrubado 58 drones lançados pela Rússia

A Ucrânia anunciou neste sábado (14) que derrubou 58 drones lançados pela Rússia na noite de sexta-feira, um dia em que oito pessoas ficaram feridas em Kharkiv, no nordeste do país, após uma série de ataques com bombas teleguiadas.

A Força Aérea Ucraniana informou em seu canal na plataforma de mensagens Telegram que, além desses drones que conseguiu derrubar, outros 72 erraram os alvos e dois mudaram de direção e retornaram ao território russo.

Os 58 drones abatidos foram destruídos sobre as regiões de Kiev, Sumi e Chernobyl (norte do país), Vinnitsa, Poltava e Kirovograd (região central), Odessa e Nicolaiev (sul), Kharkiv e Dnipro (leste).

Autoridades de Kharkiv informaram neste sábado que uma série de ataques de bombas teleguiadas russas ferindo oito pessoas ontem à noite, segundo a agência de notícias ucraniana "Ukrinform".

Ainda de acordo com a 'Ukrinform', houve danos a um prédio administrativo em Kiev devido ao impacto dos destroços de um drone russo abatido pela Força Aérea Ucraniana.

Além do prédio, dois armazéns e um veículo foram danificados, mas não houve registro de vítimas entre a população.