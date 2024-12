Milei promete corte de 90% nos impostos e avançará com fechamento do Banco Central

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou que reduzirá os impostos em 90% até 2025, devolverá a autonomia fiscal às províncias para atrair investimentos e avançará “no processo de fechamento do Banco Central”.

Em um discurso de 40 minutos à nação, por ocasião do primeiro aniversário de sua chegada ao governo, ele disse que sua equipe "está atualmente concluindo uma reforma tributária estrutural que reduzirá o valor dos impostos nacionais em 90% e devolverá às províncias a autonomia tributária que elas nunca deveriam ter perdido".

Ele acrescentou que “no próximo ano veremos uma verdadeira competição fiscal entre as províncias da Argentina para ver quem consegue atrair mais investimentos”.

"A economia entrou em uma recuperação cíclica que está nos tirando do buraco em que nos deixaram”, disse o presidente ultraliberal, enfatizando que essa recuperação se baseia em dois fatores: "a recomposição dos salários e pensões e a recomposição das ações das empresas".

Ele enfatizou que essa é a parte cíclica, “que explica o crescimento brutal da economia no último trimestre”, porque a parte estrutural “é a poupança feita”, que ele calculou em 15 pontos do PIB.

Essa economia, de acordo com Milei, representa o que foi “desperdiçado” e “foi devolvido ao setor privado, o que gerará investimento e consumo”.

Ele insistiu que “a redução do risco-país e, consequentemente, da taxa de juros, diminui o custo do capital e, portanto, produzirá um aumento direto no investimento”.

Além desses fatores, segundo ele, “há um terceiro, que é a redução da carga tributária total, seja pela eliminação do imposto inflacionário e/ou pela redução dos impostos explícitos que teremos de enfrentar no próximo ano”.

Milei prometeu, então, reduzir os impostos em 90% e implementar uma reforma tributária, que se somará a outras reformas nas pensões, no trabalho, na segurança nacional e até mesmo na reforma política.

O presidente argentino também anunciou uma “convergência da taxa de câmbio paralela com a taxa de câmbio oficial”, que já está em andamento há vários meses.

“Isso nos aproxima cada dia mais do fim definitivo do 'cepo' cambial (restrições ao mercado cambial argentino), uma aberração que nunca deveria ter acontecido e que, conosco, vai acabar no próximo ano e para sempre”, argumentou.

Milei explicou que, para acabar com a restrição cambial e “dar uma solução definitiva ao problema dos estoques do Banco Central”, ele recorreria a “um novo programa com o Fundo Monetário Internacional e/ou por meio de um acordo com investidores privados”.

Ele deixou claro que “avançará no processo de fechamento do Banco Central”, como prometeu várias vezes, porque - em sua opinião - isso “acabaria com a inflação para sempre na Argentina”.

O político ultraliberal também disse que, a partir de 2025, “todos os argentinos poderão usar a moeda que quiserem em suas transações diárias".

"Isso significa que, a partir de agora, todos os argentinos poderão comprar, vender e faturar em dólares ou na moeda que considerarem, com exceção do pagamento de impostos que, por enquanto, continuará sendo em pesos”, ressaltou.

Milei fez um discurso à nação, transmitido por todos os canais de televisão aberta, cercado por todos os seus ministros e com sua irmã Karina, secretária geral da Presidência, a seu lado.