Cidades pequenas da China atraem grandes redes de hotéis

As cidades pequenas da China têm recebido um número cada vez maior de turistas. Durante o feriado prolongado do Dia Nacional da China, em 1º de outubro, muitos hotéis em cidades pequenas tiveram alta ocupação. Observando essa tendência, hotéis internacionais e nacionais de média e alta categoria já aumentaram sua presença nessas cidades, promovendo a remodelação do cenário competitivo da indústria.

Desde o início deste ano, muitos turistas escolheram cidades pequenas como destinos de férias e viagens, o que levou diretamente ao aumento do número de reservas de hotéis nessas áreas.

Crescimento acelerado nas reservas de hotéis

Os dados da Tongcheng Travel mostram que, durante as férias do Dia Nacional deste ano, o crescimento das reservas de hotéis nas cidades pequenas mais populares superou o mercado geral. Entre elas, existem quase 100 municípios e cidades de nível distrital com um aumento do volume de reservas superior a 50% em comparação ao ano anterior.

Segundo a plataforma Meituan, na primeira semana de setembro, as cidades pequenas onde os jovens abaixo de 30 anos mais gostam de se hospedar em hotéis de cinco estrelas incluem: Changli, Qinhuangdao, Hebei, Huidong, Huizhou, Guangdong, Chun’an, Hangzhou, Zhejiang, Changxing, Huzhou, Zhejiang, Lingshui, Hainan, e Wuyuan, Shangrao, Jiangxi. Os dados do Qunar mostram que, durante o período do Dia Nacional, os hotéis de alto padrão nas cidades pequenas foram particularmente populares, com um aumento de 50% no volume de reservas em comparação ao ano anterior.

Cai Muzi, pesquisador do Instituto de Pesquisa de Big Data do Qunar, analisou que a maioria desses destinos em cidades pequenas está próxima de belos pontos turísticos de outono, e as cidades de primeiro e segundo nível são as principais fontes de visitantes. A demanda dos turistas por hotéis com condições relativamente melhores aumentou significativamente, impulsionando o volume de reservas de hotéis de alto padrão nessas áreas.

Expansão de redes de hotéis em cidades pequenas

Nos últimos anos, diversas marcas de hotéis da rede H World abriram suas primeiras unidades em cidades pequenas. Jin Hui, CEO do H World Group, informou que, até o final do segundo trimestre deste ano, 41% dos hotéis em operação da H World estavam localizados em cidades de terceiro nível ou abaixo, um aumento de 2 pontos percentuais em comparação ao ano anterior. O número de hotéis a serem inaugurados nessas cidades também teve um crescimento de dois dígitos em comparação ao ano passado. “Temos como objetivo ter H World em todas as cidades, e esperamos conseguir isso até 2030”, disse Jin Hui.

A rede chinesa Jinjiang Hotel já abriu mais de 2.800 hotéis em cidades de terceiro nível e abaixo, e está distribuindo suas principais marcas de médio porte nas áreas centrais dessas cidades. No início deste ano, a Marriott divulgou que 30% dos novos hotéis a serem abertos na China em 2024 estarão localizados em cidades de terceiro nível e abaixo, como Nanxun, Huzhou, Zhejiang, e Jingxian, Xuancheng, Anhui. O setor de Yixian, Anhui, assinou contratos com os hotéis Indigo e Kimpton da InterContinental Hotels Group neste ano, marcando a primeira vez que essas marcas entram no mercado de Anhui.

Muitos profissionais do setor analisam que, embora a demanda por acomodações de qualidade nas cidades pequenas esteja crescendo rapidamente, ainda existem poucas opções. Isso atrai grandes redes a aproveitar as oportunidades de negócios nessas regiões.

De acordo com o “Relatório de Desenvolvimento de Grupos e Marcas de Hotéis da China 2024”, hotéis econômicos ainda são uma parte importante do mercado, mas a alta qualidade e sustentabilidade desses estabelecimentos será uma tendência nos próximos anos.

O “Relatório de Desenvolvimento da Indústria Hoteleira da China 2024” mostra que, até o final de 2023, a taxa de cadeia de hotéis na China aumentou para 40,95%. Em comparação com países desenvolvidos, onde a taxa de cadeia de hotéis ultrapassa 60%, há muito espaço para crescimento, especialmente no mercado de cidades pequenas, onde o nível de cadeias ainda é inferior ao das cidades de primeiro e segundo nível.