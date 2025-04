Infraestrutura com baixo carbono: a estratégia da Acciona no Brasil

Com presença consolidada em diversos setores de infraestrutura, a Acciona tem ampliado sua atuação no Brasil com foco em soluções que conciliam desenvolvimento econômico e preservação ambiental. A empresa, que opera no País com obras de grande porte, tem como pilar estratégico a descarbonização e a adoção de tecnologias sustentáveis em projetos de engenharia e saneamento básico.

A Acciona foi uma das primeiras empresas do setor a adotarem o compromisso de se manterem carbono neutro, status alcançado em 2016. Desde então, vem implementando metas robustas para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. Alinhada à iniciativa Science Based Targets, a empresa busca limitar o aquecimento global a 1,5°C, com metas de reduzir 60% das emissões diretas (escopos 1 e 2) e 47% das indiretas (escopo 3) até 2030, tomando como base o ano de 2017.

Um dos instrumentos dessa política é o fundo de descarbonização criado pela companhia, inicialmente voltado à compra de créditos de carbono. Desde 2020, esse fundo também passou a financiar projetos próprios de redução de emissões e deverá mobilizar cerca de US$ 1 milhão até 2025. A medida reforça a estratégia da Acciona de integrar inovação e responsabilidade ambiental às suas operações.

No Brasil, onde enxerga grande potencial de crescimento, a empresa tem buscado oportunidades que demandam alta complexidade técnica e investimentos de longo prazo, como concessões e parcerias público-privadas. A aposta está em obras capazes de gerar impacto social positivo, especialmente em áreas com déficit histórico de infraestrutura.

Projeto no transporte público

Entre os projetos em andamento, a Linha 6-Laranja do metrô de São Paulo se destaca por adotar energia 100% renovável e uma frota de equipamentos elétricos. Um dos diferenciais da operação é o uso experimental do HVO (Óleo Vegetal Hidrotratado) no transporte de aduelas de concreto. O combustível, de origem renovável, pode reduzir em até 90% as emissões de CO2 sem exigir modificações nos motores, oferecendo uma alternativa imediata ao diesel convencional.

A atuação da empresa também avança no setor de saneamento. Em 2021, a Acciona assumiu a concessão dos serviços de esgotamento sanitário em 48 municípios do Paraná. O contrato, no valor de mais de R$ 2 bilhões, tem como meta a universalização do atendimento até 2033, conforme previsto no novo marco legal do saneamento. Além de ampliar o acesso a serviços básicos, o projeto contribui para a conservação dos recursos hídricos e está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 6 da ONU.

Com esse conjunto de ações, a empresa vem consolidando sua estratégia de aliar soluções de infraestrutura à agenda climática global, apostando na regeneração ambiental e na geração de valor social como premissas para o crescimento sustentável.