China pede libertação de Maduro e critica ação dos EUA na Venezuela

O Ministério das Relações Exteriores da China declarou neste domingo, 04, que o país quer que os Estados Unidos liberem Nicolás Maduro e a esposa Cilia Flores imediatamente.

A fala, divulgada pela tv estatal chinesa CCTV+, também insta o governo americano a "cessar a tentativa de derrubar o governo da Venezuela e a resolver as questões por meio do diálogo e da negociação."

A China também condena o que chamou de uma violação do direito internacional.

" China expressa profunda preocupação com a tomada forçada de Maduro e sua esposa pelos EUA e sua retirada do país. A ação dos EUA viola claramente o direito internacional, as normas básicas das relações internacionais e os propósitos e princípios da Carta da ONU."

No sábado, o governo chinês afirmou que estava "profundamente chocado" com a ação americana.

Nicolás Maduro e a esposa foram capturados na madrugada deste sábado, 3, na Venezuela. Eles aguardam julgamento no Centro de Detenção Metropolitano (MDC, na sigla em inglês), em Nova York, no bairro do Brooklyn e responderão por quatro crimes:

Conspiração para narcoterrorismo

Conspiração para importação de cocaína

Posse de metralhadoras e dispositivos explosivos

Conspiração para posse de metralhadoras e dispositivos explosivos contra os EUA.

Poucas horas antes da operação que culminou em sua captura, Maduro recebeu no Palácio de Miraflores o enviado especial de Xi Jinping, Qiu Xiaqi, acompanhado da vice-presidente Delcy Rodríguez e do chanceler Yván Gil.

O encontro, realizado na sexta-feira 2, visava revisar os mais de 600 acordos bilaterais entre os dois países, um sinal da profundidade da parceria sino-venezuelana. E o timing da visita diplomática não foi casual.