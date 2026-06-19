China inicia produção de peixes em plataforma no oceano

A China realizou a primeira retirada de peixes de uma plataforma flutuante de criação em mar aberto chamada “Zhanjiang Bay 1”, uma espécie de “fazenda de peixes no oceano”. O sistema, instalado em águas profundas, recebeu cerca de 190 toneladas de filhotes no início de 2026 e agora concluiu sua primeira colheita de corvina-marrom.

O projeto funciona como uma estrutura industrial no mar, equipada para criar peixes longe da costa, onde a água é mais limpa e profunda. Segundo os responsáveis, os animais apresentaram bom desenvolvimento, com crescimento consistente e comportamento ativo, um dos indicadores usados para avaliar a eficiência desse tipo de produção.

Além da venda direta, a primeira produção será usada para fabricar produtos com maior valor agregado, como filés, postas, peixe seco e outros derivados processados. A estratégia busca ampliar o aproveitamento econômico da cadeia do pescado, indo além da venda do peixe inteiro.

A iniciativa integra a expansão da chamada “economia do mar”, modelo que combina tecnologia e produção de alimentos no oceano. No caso chinês, o objetivo é aumentar a oferta de proteína e reduzir a pressão sobre áreas de pesca tradicionais.