China encontra reserva de ouro 'monstruosa' de 1.400 toneladas

A China revelou, nesta sexta-feira, 14, a descoberta da maior jazida de ouro individual encontrada no país desde 1949. Segundo a emissora estatal CCTV, o depósito — classificado como “ultra grande” e de baixo teor pelo Ministério de Recursos Naturais — possui reservas estimadas de 1.444 toneladas de ouro.

A jazida contém 2,586 bilhões de toneladas de minério, com pureza média de 0,56 grama por tonelada. A prospecção foi conduzida pelo Grupo Geológico e Mineiro de Liaoning, que mobilizou cerca de 1.000 técnicos e operários e concluiu os trabalhos em apenas 15 meses, um prazo considerado incomumente curto para um projeto dessa escala.

O depósito, identificado oficialmente como Dadonggou, está localizado na região oriental de Liaoning. As autoridades, porém, não divulgaram sua posição exata.

O Ministério de Recursos Naturais informou que a jazida já passou pela avaliação preliminar de viabilidade econômica e apresenta “perspectivas de desenvolvimento favoráveis”.

Com isso, Dadonggou se torna a maior jazida aurífera individual descoberta na China e uma das maiores do mundo em décadas, destacou o ministério.

Alta do ouro em 2025

A descoberta ocorre em um momento de forte interesse global pelo ouro. O metal acumula alta superior a 50% no ano, impulsionado pela fraqueza do dólar, pelas tensões geopolíticas e pela demanda de bancos centrais.

A classe média chinesa também tem impulsionado o consumo doméstico, com a compra de barras de ouro como forma de proteção diante da volatilidade macroeconômica global.

O país tem ampliado sua capacidade de prospecção: em 2024, foi encontrada uma jazida com mais de 1.000 toneladas em Hunan; e, em outubro, autoridades de Gansu anunciaram outro depósito com mais de 40 toneladas.

A produção chinesa de ouro alcançou 377,24 toneladas em 2024, alta de 0,56% ante o ano anterior. O consumo nacional somou 985,31 toneladas, com forte crescimento de mais de 24% na demanda por barras e moedas, apesar da queda no mercado de joias, segundo a Associação do Ouro do país.

*Com informações da EFE