Ouro atinge maior valor em duas semanas com expectativa de novo corte de juros

O metal precioso, que não gera rendimento, se beneficia de taxas de juros baixas e períodos de incerteza econômica

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 16h10.

Impulsionado pela expectativa de um novo corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), após a divulgação de dados fracos da maior economia do mundo, os preços do ouro subiram mais de 2% nesta segunda-feira, 10, atingindo a maior cotação em duas semanas.

O ouro à vista subiu 2,5%, para US$ 4.101,45 a onça, após atingir seu maior nível desde 27 de outubro no início da sessão. Os contratos futuros de ouro nos EUA para entrega em dezembro subiram 2,64%, para US$ 4.115,80 por onça. No acumulado do ano, o metal registra valorização de aproximadamente 55%.

Segundo analistas ouvidos pela CNBC, os dados fracos mais fracos divulgados na semana passada elevaram o otimismo do mercado em relação à possibilidade de um novo corte de juros em dezembro.

Os números mostraram que a economia dos EUA perdeu empregos em outubro, com quedas nos setores governamental e varejista. Também contribui para a valorização do metal a piora no sentimento das famílias americanas, com muitas temendo os efeitos econômicos da paralisação parcial do governo, que já enfrenta o maior shutdown da história. Resultados preliminares de uma pesquisa da Universidade de Michigan sugerem que a confiança do consumidor caiu para níveis historicamente baixos, de acordo com dados divulgados na sexta-feira.

Novo corte à vista?

De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, traders agora veem uma probabilidade de 67% de um corte na taxa de juros em dezembro, com as chances subindo para cerca de 80% em janeiro.

O metal precioso, que não gera rendimento, se beneficia de taxas de juros baixas e períodos de incerteza econômica.

Por outro lado, o Senado dos Estados Unidos aprovou, no final da noite de domingo, 9, o procedimento que permite avançar em um projeto de lei para reabrir o governo federal após 40 dias de paralisação orçamentária, a mais longa da história americana. O texto recebeu o apoio de sete senadores democratas e do independente Angus King, rompendo com a posição majoritária do partido.

A proposta assegura o financiamento de agências e departamentos federais, como os de Agricultura e Assuntos de Veteranos, até 30 de janeiro, além do pagamento retroativo a mais de 650 mil funcionários federais que estão sem salário há mais de um mês.

“A reabertura restauraria o fluxo de dados e reacenderia as expectativas de um corte nas taxas de juros em dezembro, mas, mais importante, redirecionaria o foco do mercado para a deterioração das perspectivas fiscais dos EUA”, disse ao CNBC Ole Hansen, chefe de estratégia de commodities do Saxo Bank.

Entre outros metais, a prata subia 4,58%, para US$ 50,35 por onça, enquanto a platina avançava 3,51%, a US$ 1.603,40, e o paládio tinha alta de 3,26% em US$ 1.449,00.

