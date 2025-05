Rio de ouro: esse país descobriu mais de 64 toneladas do metal precioso

Uma jazida de mais de 64 toneladas de ouro foi localizada no leito do Rio Indo, nas proximidades de Attock, no Paquistão. A descoberta, anunciada após uma investigação do governo local, envolve um dos maiores volumes recentes de placer gold, depósitos aluviais formados por sedimentos ricos em ouro. O valor estimado da reserva ultrapassa ₨ 80 bilhões em rúpias paquistanesas, o equivalente a mais de R$ 1,5 bilhão.

Segundo o jornal Dawn, a formação da jazida remonta ao processo geológico que ergueu o Himalaia. Desde então, a erosão das montanhas libera partículas auríferas que percorrem longas distâncias por rios da região. No Indo, esse ouro se acumula em formatos achatados e arredondados, fenômeno típico de rios com alto fluxo sedimentar.

O trecho identificado como mais promissor, com cerca de 32 quilômetros de extensão no distrito de Attock, concentra sozinho 32,6 toneladas métricas. Esse trecho poderá ser dividido em blocos de exploração para futuras concessões de mineração, conforme informaram autoridades paquistanesas.

A estatal NESPAK, sigla para National Engineering Services of Pakistan, e o Departamento de Minas e Minerais de Punjab foram designados para conduzir os estudos e iniciar os preparativos para leilões de exploração. "Consultorias estão sendo contratadas para preparar os documentos de licitação e orientar a estruturação dos blocos", declarou Zargham Eshaq Khan, diretor da NESPAK.

Apesar da mobilização oficial, a notícia da riqueza mineral gerou corrida ao leito do rio. Moradores locais iniciaram atividades de garimpo com o uso de máquinas pesadas, sem autorização governamental. Em resposta, o governo impôs a Seção 144, dispositivo legal que proíbe aglomerações e ações não autorizadas em áreas sensíveis, tentando conter a mineração clandestina.

O valor histórico do Rio Indo e seus depósitos

O Rio Indo é um dos mais antigos do mundo, com papel crucial no surgimento da Civilização do Vale do Indo, entre 3300 e 1300 a.C. A bacia hidrográfica atravessa atualmente Índia e Paquistão, mantendo relevância histórica, cultural e econômica para ambos os países. Estudos geológicos apontam que ele continua transportando sedimentos ricos em minerais desde os contrafortes do Himalaia.

A exploração sustentável dessa jazida pode representar uma virada para a economia paquistanesa, marcada por crises cambiais e déficit comercial nos últimos anos. Ainda assim, o governo não emitiu previsão oficial sobre o início da mineração regulamentada.