China e Rússia alcançam meta comercial bilateral de US$ 200 bilhões

No final do ano de 2023, a China e a Rússia voltaram a interagir frequentemente nos setores financeiro, energético e outros. Ao mesmo tempo, o comércio bilateral entre China e Rússia ultrapassou pela primeira vez a marca de US$ 200 bilhões, atingindo US$ 218,176 bilhões nos primeiros 11 meses de 2023, de acordo com dados da Administração Geral das Alfândegas da China.

De janeiro a novembro de 2023, o volume total do comércio entre China e Rússia foi de US$ 218,176 bilhões, um aumento de 26,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. As exportações da China para a Rússia totalizaram US$ 100,336, um aumento de 50,2%, enquanto as importações da China da Rússia foram de US$ 117,84 bilhões, um aumento de 11,8%.

O comunicado conjunto da 28ª reunião regular dos primeiros-ministros da China e da Rússia, divulgado no site do Ministério das Relações Exteriores, mostrou que em 2023 a cooperação econômica e comercial sino-russa superou com sucesso os impactos adversos externos, mantendo um desenvolvimento estável e saudável. O comércio bilateral cresceu rapidamente, ultrapassando antecipadamente a meta de US$ 200 bilhões, e foram alcançados resultados positivos nas áreas-chave da cooperação pragmática. Ambas as partes estão dispostas a trabalhar em conjunto para consolidar a situação atual favorável e elevar a qualidade e o nível da cooperação.

Os dois países estabeleceram a meta de dobrar o volume de comércio bilateral até 2024, passando de US$ 100 bilhões para US$ 200 bilhões. Em 2022, o volume de comércio sino-russo já atingiu a marca recorde de US$ 190,271 bilhões, um aumento de 29,3% em relação ao ano anterior.

O setor de energia tem sido historicamente um ponto focal da cooperação sino-russa, com ênfase especial na cooperação em petróleo e gás. Durante o quinto Fórum Empresarial de Energia China-Rússia em outubro deste ano, empresas de energia da China e da Rússia assinaram cerca de 20 acordos abrangendo setores específicos de energia, como petróleo, gás e energia nuclear.

Atualmente, existe apenas um gasoduto terrestre entre a China e a Rússia, o chamado projeto “Força da Siberia 1”, também conhecido como gasoduto oriental sino-russo. O projeto foi assinado em 2014, começou a ser construído e foi inaugurado no final de 2019, fornecendo mais de 30 bilhões de metros cúbicos de gás natural para a China. Além disso, o segundo gasoduto terrestre sino-russo, o projeto “Força da Siberia 2”, também está em pauta. De acordo com os planos da Gazprom, futuramente o gás natural liquefeito também será exportado para a China pela Rota Marítima do Polo Norte. O vice-primeiro-ministro russo Novak afirmou que o volume de fornecimento de gás natural da Rússia para a China por meio de gasodutos poderá aumentar para 100 bilhões de metros cúbicos por ano no futuro.

Yang Jie, gerente-geral da Eurasia Rail International Freight Forwarding (Shanghai), que tem estado ativamente envolvida no comércio sino-russo, não se surpreendeu com o fato de a meta de comércio sino-russo de US$ 200 bilhões ter sido atingida antecipadamente: “Dada a situação após o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, com as sanções e restrições impostas à Rússia no comércio exterior e rotas de transporte, a Rússia teve que deslocar seu comércio exterior para o leste.”

Yang Jie observou que, em 2022 e 2023, durante o rápido crescimento das exportações da China para a Rússia, produtos de alta tecnologia, como smartphones, dispositivos de exibição, veículos automotores e peças e produtos eletromecânicos, foram destaques notáveis.

Dados do Standard Bank da Rússia mostram que, no primeiro semestre de 2023, a China se tornou líder nas vendas de smartphones na Rússia. Nos primeiros seis meses de 2023, as marcas chinesas ocuparam 79% da fatia do mercado de smartphones na Rússia, em comparação com 64% no mesmo período do ano anterior. Logo após as marcas chinesas, estão os smartphones sul-coreanos, mas representam apenas 15% da fatia do mercado russo.

Além disso, o desempenho dos carros chineses no mercado russo também é notável. Dados da pesquisa do Standard Bank da Rússia mostram que, nos primeiros seis meses de 2023, as vendas de carros chineses no mercado russo atingiram 168.000 unidades, quatro vezes mais do que no mesmo período de 2022, aumentando a participação de mercado dos carros chineses no mercado russo de 10,6% para 46%. Prevê-se que as vendas totais de carros de marca chinesa no mercado russo atinjam entre 380.000 e 400.000 unidades durante todo o ano de 2023.

“A natureza do comércio bilateral sino-russo continua a se desenvolver, fornecendo uma abundância de mercadorias para as operações dos trens sino-russos este ano. Atualmente, o volume total de operações dos trens sino-russos representa cerca de 90% do total dos trens sino-europeus”, disse Yang Jie. “As exportações de produtos de alto valor agregado, como veículos completos, também se destacam no crescimento da oferta de mercadorias dos trens.”