China diz que mortes por covid-19 caíram quase 80%

O número de mortes diárias por covid-19 na China caiu quase 80% desde o início do mês, um sinal de que o forte surto de infecções no país começou a abrandar, disseram as autoridades.

Na segunda-feira, 23, foram registradas 896 mortes atribuídas à covid-19 nos hospitais, 79% menos do que em 4 de janeiro, informou na quarta-feira (25) o Centro de Controle de Doenças (CCE) da China.

O CCE informou na semana passada que quase 13 mil pessoas foram infectadas com a covid-19 entre 13 e 19 de janeiro, abaixo das 60 mil infectadas pelo vírus um mês antes.

Anúncios recentes de governos locais e da imprensa indicam que a onda de casos pode ter começado a diminuir desde que atingiu seu pico em dezembro e início de janeiro, quando hospitais e crematórios ficaram saturados.

O país mais populoso do mundo enfrentou uma onda de infecções depois que Pequim encerrou sua política de covid zero em dezembro.

Acredita-se que os números de Pequim representem apenas uma fração da magnitude do contágio, devido aos critérios restritos usados para definir quando uma morte se deve à covid-19.

Os casos graves em hospitais também caíram para 36.000 na segunda-feira, 72% a menos que o pico de 128.000 em 5 de janeiro, informou o CCE.

O anúncio foi feito durante o Ano Novo Lunar, o maior feriado da China, um período de extensas viagens pelo país que as autoridades alertaram que poderia levar a uma nova explosão de infecções.

Até terça-feira, cerca de 664 milhões de viagens foram feitas em todo o país por ocasião do feriado, informou a televisão estatal CCTV.