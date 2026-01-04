Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Chanceler venezuelano cobra reação da Celac após ataque dos EUA

Yván Gil pede posição firme do bloco regional e defende libertação de Nicolás Maduro e Cilia Flores

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em imagens de arquivo; relação entre os dois países voltou ao centro do debate após operação americana e a captura do líder venezuelano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em imagens de arquivo; relação entre os dois países voltou ao centro do debate após operação americana e a captura do líder venezuelano

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 17h51.

Tudo sobreNicolás Maduro
Saiba mais

O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, pediu neste domingo que a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) adote uma posição mais firme diante do que classificou como uma “agressão” dos Estados Unidos, após a ofensiva militar ordenada pelo presidente Donald Trump contra Caracas e outras regiões do país, que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores.

Segundo a Agência EFE, o chanceler afirmou, durante participação virtual em uma cúpula extraordinária da Celac transmitida pela emissora estatal Venezolana de Televisión (VTV), que o silêncio do bloco equivaleria a conivência. “Os países da Celac devem dar um passo à frente. Calar-se diante dessa agressão é endossá-la. A Celac não pode hesitar nem se dividir entre condenações tímidas e silêncios cúmplices”, declarou.

Gil defendeu que o organismo regional exija a “libertação imediata e incondicional” de Maduro e Flores, transferidos no sábado para os Estados Unidos após a operação que levou à prisão do casal. De acordo com a EFE, o ministro denunciou que a ação teria provocado a morte de civis e militares, embora não tenha informado números, assim como outras autoridades venezuelanas.

Ainda conforme a EFE, o chefe da diplomacia venezuelana acusou os Estados Unidos de violar o direito internacional humanitário. Segundo ele, os ataques teriam atingido pessoas que não participavam das hostilidades, contrariando princípios como distinção entre combatentes e civis, proporcionalidade e necessidade militar.

Gil também afirmou que a Celac precisa reconhecer que a Venezuela segue sob ameaça e, por isso, cobrou dos países-membros uma atuação para restabelecer a legalidade internacional. Para ele, isso inclui a retirada imediata das forças militares dos Estados Unidos no Caribe, onde Washington mantém um destacamento aeronaval desde agosto de 2025.

O governo da Colômbia convocou uma reunião dos ministros das Relações Exteriores da Celac com o objetivo de definir uma resposta conjunta ao ataque militar americano e articular uma posição regional.

No sábado, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela determinou que a vice-presidente Delcy Rodríguez assumisse interinamente a Presidência da República. A decisão tornou Rodríguez a primeira mulher a chefiar o Executivo venezuelano e recebeu apoio da Força Armada Nacional Bolivariana.

Acompanhe tudo sobre:VenezuelaNicolás Maduro

Mais de Mundo

'Não vão nos ver fracos', afirma filho de Maduro após ação dos EUA

Maduro e Cilia Flores vão a tribunal federal em Nova York nesta segunda

Ataque dos EUA à Venezuela reacende temores sobre ambições na Groenlândia

EUA suspendem restrições ao espaço aéreo do Caribe

Mais na Exame

Mundo

'Não vão nos ver fracos', afirma filho de Maduro após ação dos EUA

Brasil

Semana começa com alertas amarelo, laranja e vermelho para chuvas fortes

Casual

Critics Choice Awards 2026: em quais categorias o Brasil concorre?

Marketing

'Look' da Nike que Maduro usava ao ser preso viraliza: conjunto custa R$ 1,7 mil