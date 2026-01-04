Maduro e Cilia Flores vão a tribunal federal em Nova York nesta segunda

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, a deputada Cilia Flores, devem comparecer nesta segunda-feira a um tribunal federal em Nova York, na primeira audiência nos Estados Unidos desde que foram capturados e levados ao país. A sessão marcará o início formal do processo judicial contra o casal em território americano.

Segundo informações da Agência EFE, um porta-voz do Tribunal do Distrito Sul de Nova York confirmou que Maduro e Flores serão apresentados ao juiz federal Alvin K. Hellerstein, em Manhattan, às 12h no horário local (14h em Brasília).

De acordo com a EFE, ambos estão detidos desde a noite de sábado no Centro de Detenção Metropolitano (MDC), no Brooklyn, uma prisão federal de segurança máxima que abriga réus envolvidos em processos criminais de alta complexidade.

A audiência ocorre após o governo dos Estados Unidos anunciar, no sábado, a captura de Maduro em Caracas, em uma operação que incluiu ataques aéreos contra alvos na Venezuela.

Maduro responde nos Estados Unidos a quatro acusações federais: conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos, além de conspiração para possuir esses armamentos com o objetivo de apoiar atividades criminosas e colaborar com organizações classificadas por Washington como terroristas.

As denúncias foram formuladas em 2020 pela Promotoria do Distrito Sul de Nova York e reafirmadas neste sábado. Elas sustentam que o presidente venezuelano teria comandado, por anos, uma estrutura que utilizava o tráfico internacional de drogas como instrumento de ataque aos Estados Unidos.

Cilia Flores, por sua vez, é acusada de participar de operações de apoio logístico e financeiro à mesma rede criminosa, conforme documentos judiciais citados pela imprensa americana e mencionados pela EFE.

Em procedimentos desse tipo, os réus costumam ser apresentados inicialmente a um juiz para a leitura formal das acusações, confirmação de identidade e definição de medidas preliminares, como prisão preventiva, fiança ou designação de defesa legal.

Segundo o The New York Times e a emissora CBS, a expectativa é que Maduro e Flores permaneçam presos sem direito à fiança enquanto o processo judicial avança.

Neste domingo, a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pamela Bondi, divulgou na rede social X um comunicado conjunto com o Departamento de Justiça, o FBI e a Agência Antidrogas (DEA) detalhando a operação que levou à captura do casal. De acordo com a EFE, o texto afirma que a ação exigiu meses de planejamento e teve como objetivo garantir a transferência segura dos acusados para responder às acusações federais.

O comunicado ressalta que todos os procedimentos foram conduzidos “em estrita conformidade com a lei americana” e que a operação deu suporte a uma investigação criminal em curso relacionada ao tráfico de drogas e crimes associados, que, segundo Washington, alimentam a violência e a crise das drogas na região.

Bondi afirmou ainda que “todas as opções legais foram consideradas para resolver a situação de forma pacífica” e atribuiu o desfecho da operação à continuidade das supostas atividades criminosas dos acusados.

Maduro chegou a Nova York na noite de sábado a bordo de uma aeronave militar. Inicialmente, foi levado a um prédio federal da DEA antes de ser transferido para o Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn.