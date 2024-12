CEO de gigante de saúde é assassinado na porta de hotel em Nova York

O CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, de 50 anos, foi assassinado nesta quarta-feira, 4, na porta de um hotel Hilton de Midtown, em Nova York, por volta das 6h45 (horário local). A empresa faz parte do UnitedHealth Group, Inc., oitava maior dos Estados Unidos, e se dedica ao fornecimento de cobertura de assistência médica, software e serviços de consultoria de dados. Ao todo são 469 mil funcionários no grupo.

Segundo o New York Post, o executivo foi baleado no tórax na porta do hotel. Um homem usando máscara, e aparentemente esperando por ele, atirou e fugiu, segundo relatos de policiais. Thompson foi encaminhado para o hospital Monte Sinai em estado crítico, mas não resistiu ao ferimento, segundo relatos da polícia.

A UnitedhealthCare atende 29 milhões de americanos e é o braço de planos de saúde do UnitedHealth Group, gigante americano de saúde que até o fim do ano passado era dono da Amil, no Brasil.

A UnitedHealth comprou a operadora brasileira de planos de saúde em 2012 do fundador Edson Bueno por R$ 11 bilhões.

Após um longo processo de venda, a companhia foi vendida para José Seripieri Junior, fundador da Qualicorp, por R$ 2 bilhões mais assunção de quase R$ 10 bi em dívidas.

