Caso Epstein: Trump sanciona lei para tornar documentos públicos

Após mudanças de postura, Trump aprova lei que exige divulgação de documentos sobre Epstein, mas enfrenta críticas sobre novas investigações

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 07h36.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma lei que exige a divulgação pública dos arquivos relacionados a Jeffrey Epstein, que morreu em 2019. O Departamento de Justiça terá um mês para tornar públicos os documentos não classificados. A medida foi aprovada pelo Congresso na véspera e foi apoiada tanto pelos republicanos quanto pelos democratas.

Embora Trump tenha se oposto inicialmente ao projeto, mudou de postura quando o texto ganhou força entre os legisladores. Em seu perfil na rede social Truth Social, o presidente anunciou a assinatura da lei, destacando que a situação é uma "farsa" criada pelos democratas.

Trump também reiterou que não tem "nada a ver com Epstein", afirmando tê-lo "expulso" de seu clube Mar-a-Lago.

A legislação não se limita a Epstein, mas também exige a liberação de documentos sobre sua cúmplice, Ghislaine Maxwell, e outras figuras envolvidas nos processos judiciais. O Departamento de Justiça poderá reter ou censurar documentos para proteger vítimas ou devido a investigações em andamento.

Recentemente, Trump pediu uma investigação sobre a relação de Epstein com figuras democratas, mas o Departamento de Justiça já havia afirmado que não havia provas suficientes para justificar novos processos.

O legislador republicano Thomas Massie expressou preocupação de que essas investigações possam ser uma tentativa de impedir a divulgação dos arquivos.

*Com informações de AFP

