Caso Epstein: Trump sanciona lei para tornar documentos públicos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma lei que exige a divulgação pública dos arquivos relacionados a Jeffrey Epstein, que morreu em 2019. O Departamento de Justiça terá um mês para tornar públicos os documentos não classificados. A medida foi aprovada pelo Congresso na véspera e foi apoiada tanto pelos republicanos quanto pelos democratas.

Embora Trump tenha se oposto inicialmente ao projeto, mudou de postura quando o texto ganhou força entre os legisladores. Em seu perfil na rede social Truth Social, o presidente anunciou a assinatura da lei, destacando que a situação é uma "farsa" criada pelos democratas.

Trump também reiterou que não tem "nada a ver com Epstein", afirmando tê-lo "expulso" de seu clube Mar-a-Lago.

A legislação não se limita a Epstein, mas também exige a liberação de documentos sobre sua cúmplice, Ghislaine Maxwell, e outras figuras envolvidas nos processos judiciais. O Departamento de Justiça poderá reter ou censurar documentos para proteger vítimas ou devido a investigações em andamento.

Recentemente, Trump pediu uma investigação sobre a relação de Epstein com figuras democratas, mas o Departamento de Justiça já havia afirmado que não havia provas suficientes para justificar novos processos.

O legislador republicano Thomas Massie expressou preocupação de que essas investigações possam ser uma tentativa de impedir a divulgação dos arquivos.

*Com informações de AFP