Casa Branca revela quem comanda oficialmente o DOGE — e não é Elon Musk

Um representante da Casa Branca confirmou na terça-feira, 25, que Amy Gleason está atuando como administradora interina do DOGE, cargo que tem gerado especulações sobre sua liderança. A declaração foi feita ao Business Insider e surge em meio a dúvidas sobre o envolvimento de Elon Musk com o órgão.

Embora uma ordem executiva do presidente Donald Trump tenha estabelecido a função de administrador do DOGE, a liderança oficial do escritório ainda não está clara.

Em um recente processo judicial, um representante da Casa Branca afirmou, sob pena de perjúrio, que Musk não é o administrador do DOGE nem um funcionário do escritório.

No entanto, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou que Musk é um funcionário especial do governo e um assessor sênior do presidente, aumentando as dúvidas sobre a extensão de sua autoridade.

Casa Branca evita nomear administrador definitivo do DOGE

Durante uma coletiva de imprensa, Leavitt se recusou a divulgar publicamente quem lidera o DOGE, afirmando que há tanto funcionários de carreira quanto nomeados políticos atuando no escritório.

"Não vou revelar o nome desse indivíduo neste momento. Estou disposta a buscar essa informação e fornecer a vocês mais tarde. Mas temos sido extremamente transparentes sobre o funcionamento do DOGE", disse Leavitt.

Ela confirmou, no entanto, que Trump pediu pessoalmente para que Musk supervisionasse o DOGE. O bilionário já tem desempenhado um papel ativo, tendo realizado um evento de atualização sobre o DOGE com membros do Congresso na plataforma X, da qual é proprietário.

Na semana passada, Musk participou da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), onde apareceu no palco com uma motosserra durante um segmento chamado "Atualização do DOGE".

A incerteza em torno da liderança do órgão também se refletiu no sistema judiciário. Um advogado do Departamento de Justiça admitiu em tribunal que não sabia dizer quem atualmente ocupa o cargo de administrador do DOGE.

Além disso, 21 funcionários públicos pediram demissão em massa nesta terça, direcionando sua carta de renúncia à chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, e apontando que nenhum líder oficial do DOGE foi identificado internamente.

Papel de Musk será analisado

Apesar da confusão em torno de seu cargo oficial, Musk participará da primeira reunião de gabinete de Trump nesta quarta-feira, 26. De acordo com Leavitt, ele discutirá os esforços do DOGE e formas de combater desperdício, fraudes e abusos nos órgãos federais.

O próprio Trump tem alimentado as especulações sobre o papel de Musk, afirmando que já perguntou ao bilionário sobre o processo de contratação no DOGE. Além disso, relatórios sugerem que o título de Musk dentro do órgão permanece não listado, levantando mais dúvidas sobre transparência.