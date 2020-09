Casa Branca recebe envelope com veneno fatal

Um envelope contendo ricina, um veneno muito potente, foi enviado à Casa Branca esta semana e interceptado antes de chegar ao presidente Donald Trump, informou a mídia americana neste sábado.

“O FBI, o Serviço Secreto dos Estados Unidos e o Serviço de Inspeção Postal estão investigando uma carta suspeita recebida no correio do governo”, disse a polícia federal.

“Atualmente, não há ameaça à segurança”, acrescentou o FBI em resposta à AFP.

De acordo com fontes anônimas citadas pelo The New York Times e CNN, dois testes realizados no produto encontrados neste e-mail suspeito estabeleceram que se tratava de ricina.

A ricina é o veneno mais forte do reino vegetal, 6.000 vezes mais poderoso que o cianeto. É uma substância mortal se ingerida, inalada ou injetada e para a qual não existe antídoto.

De acordo com o jornal de Nova York, os investigadores acreditam que a correspondência veio do Canadá e identificaram uma mulher como suspeita.

Outras agências federais, localizadas no Texas, também receberam correspondências contendo esse veneno, segundo o jornal.