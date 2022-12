Casa Branca anuncia nova ajuda à Ucrânia para 'reforçar' defesa aérea

Os Estados Unidos vão enviar para a Ucrânia 275 milhões de dólares em material militar para "reforçar" sua defesa, em particular contra os aviões não tripulados, declarou, nesta sexta-feira (9), um porta-voz da Casa Branca.

"Em breve será enviado um novo pacote de ajuda militar no valor de 275 milhões de dólares para dotar a Ucrânia de novas capacidades para reforçar sua defesa aérea e enfrentar as ameaças dos drones", declarou John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Kirby disse que os americanos também fornecerão ao exército ucraniano munição de artilharia, em particular para os HIMARS, sistemas de precisão bastante potentes montados em veículos blindados leves.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou na quinta-feira que seu exército continuará atacando a infraestrutura energética da Ucrânia, em represália pelos atentados que Moscou atribui a Kiev, em particular contra a ponte da Crimeia, parcialmente destruída no início de outubro por um caminhão-bomba.

Com este novo pacote, a ajuda total dos Estados Unidos para a Ucrânia supera 19,3 bilhões de dólares desde o começo da invasão russa em fevereiro.

LEIA TAMBÉM: