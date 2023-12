Carro atinge comitiva do presidente dos EUA, Joe Biden; veja o vídeo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, levou um grande susto, na noite de domingo, ao deixar a sede de sua campanha em Wilmington, Deleware.

Um veículo se chocou contra uma pick-up que fazia parte da comitiva presidencial. Biden e a primeira-dama, Jill, que o acompanhava, apenas observaram de longe o incidente, sem correr riscos.

A car collided with part of Biden’s parked motorcade tonight in Wilmington — it just rammed into an SUV that had closed down a street while Biden attended a campaign event.

The circumstances weren’t clear; Biden and the First Lady loaded into their vehicle and left. pic.twitter.com/M3kvbNGfCl

