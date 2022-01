Canal de Suez registra arrecadação recorde em 2021

O Canal de Suez recebeu 6,3 bilhões de dólares em 2021, a "maior" receita já registrada nesta rota comercial marítima no leste do Egito, apesar do bloqueio histórico causado por um navio encalhado em março.

A cifra representa um aumento de 13% em relação a 2020, disse o presidente da Autoridade do Canal de Suez (SCA, na sigla em inglês), Osama Rabie, em um comunicado, no qual explicou que transitaram pelo canal 1,27 bilhão de toneladas de carga, "o que supera todos os números registrados até agora".

A quantidade de embarcações que utilizaram o canal chegou a 20.694, frente às 18.830 de 2020, ou seja, mais de 56 barcos por dia, segundo a SCA.

E tudo isso mesmo com o bloqueio do canal em março pelo gigantesco navio-cargueiro "Ever Given", que causou uma importante perturbação do comércio marítimo mundial.

Em 23 de março, o navio encalhou sua proa na margem leste do canal, bloqueando completamente a passagem durante seis dias.

Segundo a SCA, o Egito perdeu entre 12 e 15 milhões de dólares por dia de fechamento e um de seus funcionários morreu durante as operações para desencalhar o navio.

Situado entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, cerca de 10% do comércio marítimo mundial passam pelo Canal de Suez, que é uma valiosa fonte de divisas para o Egito.