Blinken diz que somente aprovação do Hamas é necessária para trégua em Gaza

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse nesta terça-feira que o Hamas só precisa aceitar o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza para que a trégua seja implementada.

“No domingo, Estados Unidos, Catar e Egito apresentaram uma proposta final. A bola agora está no campo do Hamas. Se o Hamas aceitar o acordo, ele estará pronto para ser implementado”, declarou Blinken em discurso no think tank Atlantic Council, em Washington.

O chefe da diplomacia dos EUA afirmou estar convencido de que haverá uma trégua, embora não possa especificar se o acordo será finalizado antes da posse de Donald Trump em 20 de janeiro.

Blinken lembrou que o presidente dos EUA, Joe Biden, propôs um plano em maio para pôr fim à ofensiva israelense na Faixa de Gaza e libertar os reféns do Hamas, mas os dois lados adiaram as negociações.

Mediadores próximos de um acordo

O secretário de Estado destacou que o Hamas desempenhou “um papel de estraga-prazeres” contra o acordo nos últimos meses, mas a mediação recente trouxe as negociações "à beira de um acordo completo e final”.

“Acredito que chegaremos a um cessar-fogo e, seja nos dias restantes de nossa administração ou depois de 20 de janeiro, acredito que o acordo seguirá os termos que o presidente Biden propôs em maio de 2024”, afirmou.

Os termos do plano de Biden

O plano de várias fases do presidente dos EUA inclui:

Retirada das forças israelenses do território palestino;

Libertação dos reféns do Hamas;

Libertação dos prisioneiros palestinos em Israel;

Aumento da ajuda humanitária à Gaza.

Em conversa posterior com Frederick Kempe, presidente do Atlantic Council, Blinken destacou que o acordo sobre uma trégua “está mais próximo do que nunca”.

“Enquanto estamos aqui sentados, estamos aguardando a palavra final do Hamas sobre se eles aceitam ou não a trégua. Até que tenhamos essa resposta, ainda estamos à beira de um acordo, que pode chegar a qualquer momento”, afirmou.

“Pode acontecer nas próximas horas. Pode acontecer nos próximos dias. É isso que estamos buscando. Mas o que fizemos nas últimas semanas, e especialmente nos últimos dias, foi colocar as coisas no lugar, e o acordo existe”, concluiu Blinken