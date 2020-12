Biden nomeia ex-pré-candidato democrata como secretário do Transporte

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, vai nomear seu ex-adversário nas primárias democratas, Pete Buttigieg, como secretário do Transporte, reportaram veículos de comunicação americanos nesta terça-feira (15).

Buttigieg, de 38 anos, foi uma revelação na campanha eleitoral, passando de prefeito de uma pequena cidade em Indiana a uma sensação midiática em nível nacional, apesar de sua campanha ter perdido fôlego e de ele ter se retirado antes da “Super Terça”, deixando o caminho livre para Biden.

Conhecido como “prefeito Pete”, ele se destacou na campanha com seu perfil de pupilo talentoso que combina suas credenciais de veterano da guerra no Afeganistão com um estilo inovador, que o levou a se apresentar abertamente como homossexual ao ingressar na política, após ter mantido sua orientação em segredo durante sua carreira militar.

Se for confirmado pelo Senado, Buttigieg será a primeira pessoa da comunidade LGBT a assumir um cargo permanente no alto escalão do Executivo, destacou a organização Victory Institute, que defende mais representatividade para esse grupo.

“A indicação de Pete é um marco na luta de décadas para garantir que a população LGBT seja representada em nosso governo e seu impacto repercutirá muito além do departamento que ele vai liderar”, declarou a organização.

Ao receber o apoio de Buttigieg, Biden disse com entusiasmo que ele o lembrava de seu falecido filho Beau, observando que para ele este era o maior elogio que poderia fazer a alguém.