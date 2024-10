Biden diz ser cedo para estimar impacto do furacão Milton e critica Trump

O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira que ainda é cedo para estimar a escala da destruição causada pelo furacão Milton, que atingiu a Flórida na noite de quarta-feira. Apesar disso, ele garantiu que todos os recursos do governo federal estão sendo empregados na operação de apoio e reconstrução. Mesmo após perder força antes de atingir o continente, a tempestade chegou ao estado como um furacão de categoria 3, com ventos de quase 200 km/h, fortes chuvas e tornados.

Desinformação e críticas a Trump

Biden voltou a criticar a propagação de desinformação sobre a tormenta e enviou um recado ao ex-presidente Donald Trump, pedindo para que ele “arrume o que fazer” e “ajude as pessoas”. [Grifar] A crítica reforça a postura do democrata em relação às polêmicas envolvendo a oposição republicana.

Na breve declaração à imprensa, realizada na Casa Branca, Biden destacou que as condições ainda são muito perigosas. Ele alertou que muitas das mortes relacionadas às tempestades não acontecem durante o evento, mas sim após sua passagem. O presidente fez um apelo para que as pessoas que estão em abrigos ou isoladas aguardem a orientação das autoridades locais e evitem arriscar suas vidas.

Coordenação com autoridades locais

O democrata também mencionou que está em contato com o governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, e que conversou com "entre 10 e 15 prefeitos" de áreas afetadas para coordenar as operações de resposta. Biden reafirmou o comprometimento federal, declarando: “Estamos oferecendo tudo o que eles precisam”.