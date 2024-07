Beryl se fortalecerá antes de impactar nordeste do México e costa do Texas

A tempestade tropical Beryl se fortalecerá neste fim de semana no Golfo do México e se tornará novamente um furacão antes de atingir partes do nordeste do México e da costa do Texas a partir da noite de domingo até segunda-feira, informou neste sábado o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês).

A instituição americana alertou que para estas áreas existe um “risco cada vez maior” de destrutivos ventos de furacões e tempestades “potencialmente mortais”, pelo que pediu aos seus habitantes que fiquem atentos às novas recomendações e sigam as instruções das autoridades locais.

“Inundações repentinas em áreas urbanas são possíveis e podem ser de magnitude considerável em partes da Costa do Golfo e no leste do Texas, desde a noite de domingo até meados da semana”, advertiu também o NHC.

Texas sob alerta

A costa do Texas já se encontra desde ontem sob alerta de furacão devido ao avanço de Beryl, que tocou terra na madrugada de sexta-feira como um furacão de categoria 2 na escala Saffir-Simpson ao norte de Tulum, no Caribe mexicano, e foi rebaixado para tempestade tropical.

Beryl estava então a 0 quilômetros de Progreso (México) e 935 quilômetros de Brownsville, Texas, observou o NHC.

O sistema tinha ventos máximos sustentados de 100 km/h e se movia na direção oeste-noroeste.

O centro de Beryl, que como furacão atingiu a categoria mais alta, cinco, no Caribe, tocou terra na manhã de sexta perto de Tulum e o padrão de trajetória mostra que a costa do Texas está exposta ao seu ataque.

Beryl, o primeiro furacão da temporada do Atlântico e o primeiro furacão de categoria 4 registrado na história, move-se a uma velocidade de 24 km/h.