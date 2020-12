Bento XVI tem dificuldades para falar, revela cardeal Grech

O papa emérito Bento XVI está com dificuldades para falar – revelou o cardeal maltês Mario Grech, nesta quarta-feira (2), em entrevista publicada no portal de notícias do Vaticano.

O religioso maltês, que recebeu o título de cardeal no sábado, visitou o papa emérito, juntamente com o restante dos novos cardeais, no pequeno mosteiro onde ele reside no Vaticano desde sua renúncia em 2013.

“Tem dificuldades para se expressar, de fato. Ele nos disse no início do encontro que ‘o Senhor tirou minha palavra para me fazer apreciar o silêncio'”, contou o cardeal Grech.

“Foi um momento de alegria encontrar o papa Bento XVI, que acreditou em mim e me nomeou bispo em 2006”, afirmou o religioso maltês.

“Ver esse pastor, esse homem, com os anos que pesam sobre ele, mas ao mesmo tempo lúcido e sorridente, com vontade de comunicar a experiência que está tendo do Espírito, nos animou muito”, acrescentou.

Bento XVI se tornou o pontífice mais antigo da história em setembro, um recorde discutível já que renunciou ao cargo.

Primeiro papa a abrir mão do cargo em sete séculos, ele renunciou ao papado aos 86 anos, após oito anos de um difícil pontificado, marcado por escândalos e por uma grave crise dentro da Igreja.

Foi sucedido pelo argentino Jorge Mario Bergoglio, dez anos mais jovem, que assumiu o nome de Francisco, em homenagem ao santo dos pobres e defensor dos animais e da natureza.