BCE mudará orientação de política monetária, diz Lagarde

O Banco Central Europeu vai mudar sua orientação sobre os passos seguintes de política monetária em sua próxima reunião para refletir a nova estratégia e mostrar que fala sério sobre reanimar a inflação, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, em entrevista divulgada nesta segunda-feira.

Anunciada na semana passada, a nova estratégia do BCE permite que o banco tolere inflação mais alta do que sua meta de 2% quando as taxas estiveram muito baixas, como agora.

O objetivo é garantir aos investidores que a política monetária não será apertada de forma prematura e impulsionará suas expectativas sobre futuros aumentos dos preços, que ficaram abaixo da meta do BCE durante a maior parte da última década.

"Dada a persistência que precisamos demonstrar para cumprir nosso compromisso, a orientação futura será certamente revisitada", disse Lagarde à Bloomberg TV.

A atual orientação do BCE diz que o banco comprará títulos por quanto tempo for necessário e que vai manter os juros em seus níveis atuais em mínimas recordes até que veja o cenário inflacionário "convergir de forma robusta" para sua meta.

Lagarde não deu detalhes sobre como essa mensagem pode mudar, afirmando simplesmente que o objetivo do BCE será manter o crédito fácil.

Ela acrescentou que este não é o momento certo para falar sobre reduzir o estímulo e que o Programa de Compras Emergenciais da Pandemia do BCE, no valor de 1,85 trilhão de euros, pode "mudar para um novo formato" depois de março de 2022, a data mais cedo possível para o fim.