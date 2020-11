Austrália registra primeiro dia sem contágio local de covid

A Austrália informou seu primeiro dia de zero casos de transmissão comunitária nacionalmente desde 9 de junho. O país inteiro ficou 24 horas sem um novo registro de Covid-19 adquirida internamente entre 20h de sexta e 20h de sábado.

O estado de Victoria, que em agosto atingiu um pico de 725 novos casos em um dia, registrou zero contaminações em dois dias consecutivos na sexta e no sábado.

Já New South Wales (NSW) não registrou nenhum contágio local do vírus entre a noite de sexta-feira e o sábado à noite, mas contabilizou quatro casos entre pessoas em quarentena de hotel que pegaram o novo coronavírus no exterior. A Austrália Ocidental também registrou um caso em quarentena de hotel.

Na noite de sábado, após o prazo das 20h, o governo de NSW informou pelo Twitter pelo menos um novo caso de transmissão comunitária. A contaminação, que provavelmente ocorreu em um centro de trampolim no sudoeste de Sydney, será incluída nos números de segunda-feira. Trata-se da segunda criança que pode ter contraído a doença no mesmo local.