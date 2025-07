Aumenta para 68 número de mortos após inundações no Texas

O número de mortos nas enchentes ocorridas no centro-sul do Texas subiu para 68 neste domingo, segundo as autoridades locais, enquanto centenas de policiais e voluntários continuam as buscas.

Larry Leitha Jr, xerife do condado de Kerr, um dos condados mais atingidos pelo desastre e onde 59 dos mortos foram encontrados, detalhou que 38 das vítimas são adultos e 21 menores de idade.

"Vamos continuar a busca até encontrarmos todos", disse o xerife aos repórteres nesta manhã, ao reconhecer que o número de mortos "vai aumentar".

As autoridades de outras comunidades próximas relataram nove outras mortes: três no condado de Burnet, uma no condado de Kendall, uma no condado de Tom Green e quatro no condado de Travis.

Ainda estão desaparecidas 11 menores de idade e jovens que passavam o verão no acampamento cristão para meninas Mystic, perto da cidade de Hunt, acrescentou Leitha.

Em Kerr, mais de 400 socorristas de 20 agências governamentais federais e estaduais diferentes continuarão os esforços de busca e resgate neste domingo.

As autoridades locais se recusaram a estimar o possível número de pessoas desaparecidas, já que muitas pessoas de fora da região estavam acampadas na área para as festividades de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos.

Ao todo, mais de 850 pessoas já foram evacuadas sem ferimentos e oito ficaram feridas na área, onde mais de 160 resgates foram feitos por via aérea.

O gestor municipal de Kerrville, no condado de Kerr, Dalton Rice, disse no sábado que esta é a pior enchente na região desde 1987, quando dez adolescentes morreram.

O governador do Texas, Greg Abbott, pediu ao governo de Donald Trump que emitisse uma declaração de desastre federal e declarou um "dia nacional de oração" para este domingo.

O Serviço Nacional de Meteorologia disse que mais de 30 centímetros de chuva se acumularam em um período de apenas 12 horas na sexta-feira, elevando o rio Guadalupe perto de Hunt ao seu segundo nível mais alto já registrado, 9,9 metros.