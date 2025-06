Atirador em escola da Áustria morre após ataque, diz polícia

O autor do tiroteio perpetrado nesta terça-feira em uma escola secundária em Graz, no sul da Áustria, cometeu suicídio depois de assassinar nove pessoas, informou o Ministério do Interior.

O atirador, um cidadão austríaco de 21 anos, usou duas armas de fogo — uma longa e uma curta — que possuía de forma legal, e agiu sozinho.

De acordo com o diretor regional da polícia, Gerald Ortner, ele cometeu suicídio no banheiro de uma escola após o ataque, que começou por volta das 10h (hora local).

O agressor matou nove pessoas — seis das vítimas eram mulheres e três homens — e feriu outras 12, sete delas gravemente.

"Fomos alertados sobre tiros e gritos em uma escola", explicou Ortner em uma entrevista coletiva, observando que mais de 300 policiais foram mobilizados em poucos minutos.

Dezessete minutos após os primeiros chamados, as unidades das forças especiais Cobra conseguiram proteger o prédio, disse o diretor-geral de Segurança Pública, Franz Ruf.

A rápida resposta da polícia permitiu que as primeiras equipes médicas entrassem logo em seguida e levaram os feridos para o hospital, acrescentou Ruf.

O atirador era um ex-aluno da escola, que nunca havia concluído os estudos, não tinha antecedentes criminais e não estava no radar das autoridades, disse o ministro do Interior austríaco, Gerhard Karner.

O motivo do ataque permanece obscuro, e nem o ministro do Interior nem outros policiais especularam sobre ele na entrevista coletiva.

De acordo com o jornal Salzburger Nachrichten, o suposto agressor deixou a escola há dois anos e havia sofrido graves episódios de bullying.

O jovem, segundo o jornal, atirou nos alunos em sua antiga sala de aula e na sala ao lado.

Acredita-se que as armas utilizadas tenham sido uma pistola automática Glock — adquirida alguns dias antes — e uma espingarda.

Dos 12 feridos, cinco estão em estado grave e dois em estado crítico, segundo fontes do hospital.

Os hospitalizados apresentam ferimentos de bala nas extremidades, especialmente nas pernas, e um deles até no rosto, segundo fontes do Hospital Universitário de Graz, citadas pelo jornal Die Presse.

A investigação está sendo conduzida pelo Departamento Criminal Regional da Estíria, que trabalha em colaboração com as autoridades federais.

As armas usadas no tiroteio foram apreendidas e estão passando por análise balística.

Reações e medidas após o tiroteio em Graz

O chanceler federal, Christian Stocker, descreveu o incidente como uma "tragédia nacional" e decretou três dias de luto.

Também determinou que seja observado 1 minuto de silêncio em todo o país amanhã às 10h (hora local), em memória das vítimas.

O governo criou uma linha telefônica e uma plataforma digital para que as famílias das vítimas possam obter informações e fornecer material fotográfico para contribuir com a investigação.

As autoridades pediram ao público que não compartilhe imagens do ataque nas redes sociais para não atrapalhar a investigação ou revitimizar os afetados.