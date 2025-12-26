Mundo

Ataque com faca deixa pelo menos 14 feridos em fábrica no Japão

A maioria dos feridos foi transferida para o hospital, todos em estado consciente

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 12h33.

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira, 26, em um esfaqueamento em massa ocorrido em uma fábrica na província japonesa de Shizuoka, ao sudoeste de Tóquio, segundo a emissora pública japonesa “NHK”. 

A maioria dos feridos foi transferida para o hospital, todos em estado consciente, de acordo com a emissora. Enquanto isso, a polícia deteve um homem no local.

"Quatorze pessoas foram levadas pelos serviços de emergência", declarou à AFP Tomoharu Sugiyama, comandante do departamento de bombeiros da cidade de Mishima, na região de Shizuoka.

Segundo o jornal japonês “Asahi”, as autoridades acreditam que o homem seja um funcionário de cerca de 30 anos que entrou na fábrica armado com uma faca de sobrevivência e uma máscara de gás.

O homem teria esfaqueado pelo menos oito pessoas na fábrica e pulverizado algum tipo de líquido sobre outras seis.

Segundo as autoridades, os serviços de emergência receberam uma chamada por volta das 16h30 (horário local, 4h30 de Brasília) alertando que várias pessoas haviam sido esfaqueadas em uma fábrica de borracha na cidade de Mishima, na província de Shizuoka. As autoridades ainda estão investigando os detalhes do incidente e isolaram a área.

Ataques no Japão

Crimes violentos são relativamente raros no Japão, que tem uma baixa taxa de homicídios e algumas das leis de armas mais rígidas do mundo. No entanto, ocasionalmente ocorrem ataques com facas e disparos, como no caso do assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe em 2022.

Em outubro, um japonês foi condenado à morte por uma série de tiros e esfaqueamentos que mataram quatro pessoas, entre elas dois policiais, em 2023.

*Com informações de EFE e AFP

