A Argentina estendeu o bloqueio obrigatório para a capital, Buenos Aires, até 7 de junho, anunciou o presidente Alberto Fernandez no sábado, depois que a cidade viu um aumento constante de casos de coronavírus nos últimos dias.

O bloqueio da Argentina, que expiraria neste domingo, está em vigor desde 20 de março, embora as autoridades tenham relaxado as restrições em algumas áreas do país.