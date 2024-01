Ministra da África do Sul confirma entrada de 5 países no Brics, além de recusa da Argentina

A ministra das Relações Exteriores da África do Sul, Naledi Pandor, confirmou nesta quarta-feira, 31, a entrada de Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos como membros plenos do Brics. Ao mesmo tempo, recordou que a Argentina desistiu do ingresso.

A decisão já havia sido anteriormente anunciada pelo governo de Buenos Aires, sob a Presidência de Javier Milei.

A África do Sul ocupava no ano passado a presidência rotativa do Brics, agora com a Rússia.

Modelo novo

Segundo a ministra, o grupo também estabeleceu um modelo de nações parceiras, para acomodar os 17 países que almejavam entrar no Brics mas ainda não foram formalmente aceitos.

Pandor afirmou que há espaço para se usar mais moedas locais e menos o dólar, no comércio entre as nações do grupo.

Também mencionou que o Brics negocia internamente para avaliar se pode haver uma posição comum pela reforma no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas.