Azerbaijão apresenta pedido oficial para aderir ao Brics

O Azerbaijão solicitou oficialmente a entrada no grupo de economias emergentes Brics, fundado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, segundo anunciou nesta terça-feira o Ministério das Relações Exteriores do país caucasiano.

“O Azerbaijão enviou um pedido oficial para aderir aos Brics”, afirmou o porta-voz da pasta de Exteriores azeri, Aijan Gadzhizade.

Baku já tinha manifestado no mês passado o desejo de aderir aos Brics, que realizará sua próxima cúpula em outubro, mas até então não havia formalizado o pedido.

A notícia chega um dia depois da visita ao Azerbaijão do presidente russo, Vladimir Putin, e de suas negociações com o líder azeri, Ilham Aliyev.

Novos membros

O grupo é agora composto por nove países, incluindo o Egito, a Etiópia, o Irã e os Emirados Árabes Unidos, que aderiram nos últimos anos.

Entre os países que manifestaram o desejo de ingressar no bloco estão também Bolívia, Cuba, Honduras e Venezuela.