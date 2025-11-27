Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Após golpe militar, general da Guiné-Bissau é nomeado presidente interino

General Horta N'Tam assume liderança da junta militar após prisão do presidente e suspensão do processo eleitoral no país

O general do Exército da Guiné-Bissau, Horta N'Tam, posa após tomar posse como líder da transição e líder do Alto Comando em Bissau (PATRICK MEINHARDT / AFP/Getty Images)

O general do Exército da Guiné-Bissau, Horta N'Tam, posa após tomar posse como líder da transição e líder do Alto Comando em Bissau (PATRICK MEINHARDT / AFP/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17h41.

Tudo sobreGuiné
Saiba mais

Os militares de Guiné-Bissau anunciaram, nesta quinta-feira, 27, a nomeação de um general como presidente interino do país, um dia após o golpe que resultou na prisão do presidente em exercício e na suspensão do processo eleitoral em andamento.

O general Horta N'Tam foi designado para o cargo de presidente e chefe da junta militar, com mandato de um ano, conforme explicaram os militares em uma coletiva de imprensa realizada em Bissau.

Esse golpe junta-se a uma série de acontecimentos semelhantes que têm ocorrido na região desde 2020, incluindo nos países vizinhos Mali, Burkina Faso, Níger e Guiné.

"Acabo de ser investido para liderar o Alto Comando", declarou o general Horta N'Tam, até agora chefe do Estado-Maior do Exército de terra, após prestar juramento no quartel-general das Forças Armadas, segundo jornalistas da agência AFP.

E acrescentou: "Guiné-Bissau atravessa um período muito difícil da sua história. As medidas que se impõem são urgentes e importantes, e requerem a participação de todos".

O golpe aconteceu na véspera da divulgação dos resultados provisórios das eleições presidenciais e legislativas, que ocorreram no último domingo. Tanto o presidente em fim de mandato, Umaro Sissoco Embaló, quanto o opositor Fernando Dias de Costa, haviam declarado a vitória nas eleições.

Restauração da ordem e tráfico de drogas

Na sua primeira declaração na quarta-feira, os militares afirmaram ter assumido "o controle total do país", anunciando também a prisão de Embaló e a paralisação do processo eleitoral em andamento.

"O que nos levou a fazer isso (o golpe) foi o desejo de garantir a segurança a nível nacional e restabelecer a ordem", declarou à imprensa o general Denis N'Canha, chefe do gabinete militar da presidência.

O general justificou a ação ao afirmar que os serviços de inteligência haviam identificado “um plano para desestabilizar o país, envolvendo figuras-chave do tráfico de drogas”. De acordo com ele, o plano visava a introdução de armas no território com o objetivo de “alterar a ordem constitucional”.

Guiné-Bissau, um país empobrecido com uma população de apenas 2,2 milhões de habitantes, enfrenta graves problemas de corrupção e é amplamente conhecido por ser um ponto de trânsito crucial para o tráfico de drogas entre a América do Sul e a Europa, um problema que é agravado pela sua instabilidade política contínua.

O presidente Embaló, detido pelos militares na quarta-feira, estava sendo "adequadamente" tratado, conforme informou uma fonte militar.

Também foi preso na quarta-feira, de acordo com duas fontes próximas, o líder opositor Domingos Simões Pereira, que havia sido barrado pelo Supremo Tribunal de concorrer à presidência.

Desde a sua independência de Portugal, em 1974, Guiné-Bissau já sofreu quatro golpes de Estado, além de várias tentativas frustradas de golpe.

Nesta quinta-feira, eram visíveis vários postos de controle militar nas principais avenidas da capital, Bissau. Os soldados inspecionavam os veículos de maneira rigorosa e monitoravam atentamente a área em torno do palácio presidencial, onde a população havia se mostrado alarmada no dia anterior ao ouvir disparos no início do golpe.

A circulação era reduzida e a maioria dos comércios permanecia fechada.

(Com informações da agência AFP)

Acompanhe tudo sobre:GuinéÁfricaCorrupçãoCrime

Mais de Mundo

Incêndio em prédio de Hong Kong dura mais de 24 horas e mata ao menos 75 pessoas

Venezuela proíbe voos de seis companhias ao país, incluindo a Gol

Banco Fonplata valoriza resultado da COP30, mas pede apoio direto às cidades

Rússia diz que só acaba com guerra se Kiev abandonar territórios disputados

Mais na Exame

ESG

Tecnologia brasileira quer acabar com bebidas falsas e fraudes na reciclagem

Casual

Louvre vai cobrar ingresso mais caro de turistas não europeus

Future of Money

Após vendas, grandes investidores voltam a comprar bitcoin pela 1ª vez desde agosto

Economia

Caged: Brasil cria 85 mil empregos formais em outubro, abaixo do esperado