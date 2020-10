Ao menos 15 mortos em explosão de carro-bomba no Afeganistão

Ao menos 15 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas neste sábado em um atentado com carro-bomba contra um edifício administrativo na província de Nangarhar, leste do Afeganistão.

A explosão aconteceu na entrada de um edifício administrativo que também abriga instalações militares no distrito de Ghani Khel, informou o porta-voz do governador da província de Nangarhar, Attaullah Khogyani.

“Vários homens armados tentaram entrar no prédio depois do ataque, mas as forças de segurança os mataram”, disse.

Entre as vítimas fatais estavam membros das forças de segurança e civis.

O ataque não foi reivindicado, mas o porta-voz da polícia provincial, Farid Khan, o atribuiu aos talibãs.

Tanto os talibãs como os insurgentes do grupo Estado Islâmico estão ativos na região. Os talibãs intensificaram os ataques no Afeganistão, enquanto seus líderes participam em negociações de paz com representantes do governo afegão em Doha.