Alemanha e França defendem restrição de voos vindos da Índia

Alemanha, França e outros governos da União Europeia pediram que o resto do bloco imponha restrições para voos da Índia diante do recorde de casos de covid-19 no país.

Em reunião de embaixadores na quarta-feira, várias autoridades expressaram preocupação com o risco de possíveis variantes do coronavírus na Índia provocarem uma quarta onda na Europa, e pediram que a UE adote restrições rapidamente, de acordo com nota diplomática vista pela Bloomberg.

Durante a mesma reunião, a Comissão Europeia disse que em breve vai propor um mecanismo de emergência para permitir ao bloco lidar rapidamente com a chegada de novas cepas.

A comissão disse que solicitou ao Centro de Prevenção e Controle de Doenças da Europa que examine variantes preocupantes e apresente critérios e mapeamento que permitam decisões coordenadas sobre como responder. Alguns estados membros acolheram positivamente a ideia, segundo a nota.

Autoridades e hospitais na Índia tentam combater os níveis sem precedentes de infecções e mortes por Covid. Dados oficiais divulgados na quinta-feira mostraram que os novos casos aumentaram em 379.257 nas últimas 24 horas, um recorde diário mundial. Outras 3.645 pessoas morreram, elevando o número oficial de mortos no país para 204.800.

Vários estados membros da UE estão enviando ajuda e equipamentos médicos para a Índia.

India 🇮🇳 needs our support and solidarity.

I’m very grateful to France, Italy, Austria, Finland and Ireland for sending oxygen, medical equipment such as ventilators and COVID medication under our 🇪🇺 Civil Protection Mechanism.

We are in this together.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 29, 2021