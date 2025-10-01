Afeganistão restabelece internet após quase 48 horas de apagão

As conexões de internet e telecomunicações foram restabelecidas no Afeganistão nesta quarta-feira, após uma interrupção de quase 48 horas.

Os motivos da interrupção da internet ainda não foram identificados, embora um funcionário de uma empresa de telecomunicações tenha dito à Agência EFE que a desconexão ocorreu após uma ordem do governo talibã, algo que um porta-voz dos fundamentalistas havia negado anteriormente, atribuindo a situação a trabalhos de manutenção.

"Dados de rede ao vivo mostram a restauração parcial da conectividade com a internet no Afeganistão em meio à indignação após um apagão de dois dias nas telecomunicações em todo o país", disse a organização internacional de monitoramento do acesso à internet NetBlocks em uma mensagem na rede social X (ex-Twitter).

"Os dados agora estão ao vivo. Até as 17h de quarta-feira [9h30 em Brasília], a conectividade permanecia em 56%", informou a organização.

Impactos e relatos de cidadãos

Os cidadãos do Afeganistão vivenciaram uma atmosfera de medo e isolamento, pois a atividade da mídia foi interrompida e todas as conexões com o país foram cortadas.

"Eu me sinto como um morto-vivo. Nem sequer sabemos o que está acontecendo conosco ou por que isso está acontecendo. Estou em Cabul, mas minha família está em Laghman. Eles devem estar muito preocupados comigo, e eu também estou preocupado com eles, mas todos os canais de comunicação foram bloqueados. Recebo uma remessa mensal do exterior, mas com a internet e os serviços telefônicos fora do ar, simplesmente não há como administrar nada no momento", relatou Haidar Khan, morador de Cabul, à EFE durante o apagão.

Os voos para o aeroporto de Cabul, os negócios em bancos e empresas de serviços foram afetados.

Rohani, morador da capital, comentou que a falta de energia o impediu de sacar seu salário em uma agência bancária.

O diretor de uma empresa de serviços financeiros disse que muito dinheiro ficou sob risco durante o apagão.

Preocupação com novos cortes de energia

Agora, a principal preocupação do público é que os cortes de energia voltem a ocorrer.

"Temos medo de que a internet seja cortada novamente. O Afeganistão era como uma prisão: tudo estava fechado. A única coisa que os talibãs não controlam é o oxigênio. Se pudessem, também o teriam cortado", desabafou a estudante de medicina Alia Alkozai.

A ONU e organizações humanitárias pediram ao Talibã durante toda a terça e esta quarta-feira que restabelecesse a conexão.

A Human Rights Watch (HRW) e a Anistia Internacional (AI) apontaram os fundamentalistas, que estão no poder desde agosto de 2021, como responsáveis pela desconexão, acusação que foi negada pelo porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid.

Em meados de setembro, o Talibã ordenou cortes no acesso à internet por fibra óptica em algumas regiões do norte do país, alegando que as medidas foram tomadas para evitar "atividades imorais".