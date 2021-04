A cúpula do clima, o primeiro encontro mundial convocado pelos Estados Unidos desde a troca de comando na Casa Branca, acontece nesta quinta-feira (22) e sexta-feira (23) e reúne quase 40 chefes de Estado por videoconferência. A abertura do encontro coube à vice Kamala Harris. "Compartilhamos uma preocupação mútua com as mudanças climáticas", disse ela. Acompanhe a cobertura ao vivo do evento.