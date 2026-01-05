Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

'Ação contra Maduro é grande ameaça para a América Latina', diz China

Em discurso no Conselho de Segurança da ONU, o embaixador da China reforçou o pedido chinês para que os americanos libertem imediatamente o presidente venezuelano

Geng Shuang: o representante chinês afirmou que ações militares americanas não resultaram em soluções para conflitos

Geng Shuang: o representante chinês afirmou que ações militares americanas não resultaram em soluções para conflitos

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 13h26.

Última atualização em 5 de janeiro de 2026 às 13h32.

O representante da China no Conselho de Segurança da ONU, Geng Shuang, afirmou nesta segunda-feira, 5, que a ação dos Estados Unidos que culminou na prisão de Nicolás Maduro representa uma grande ameaça para todos os países da América Latina. 

"Os EUA colocaram seu poder acima do multilateralismo, e a ação militar acima da diplomacia, representando uma grave ameaça à paz e à segurança na América Latina, no Caribe e também no mundo", afirmou Shuang em seu discurso. 

O embaixador extraordinário da China disse ainda que os países da América Latina e do Caribe são forças importantes na manutenção da paz e da estabilidade global e tem pleno direito de escolher "seus próprios caminhos de desenvolvimento".

O diplomata chinês reforçou ainda que a China está "profundamente chocada e condena fortemente" os atos do governo Donald Trump. Ele defendeu que os Estados Unidos violaram os princípios de soberania da Venezuela.

"Nenhum país pode agir como a polícia do mundo, nem se presumir juiz internacional", afirmou.

O porta voz chinês na ONU citou ainda as operações militares dos Estados Unidos no Iraque e o ataque ao Irã como ações que não resultaram em solução e só "causaram conflitos persistentes, instabilidade e profundo sofrimento às populações locais".

"Essas ações trouxeram paz e estabilidade? Trouxeram desenvolvimento e prosperidade? A comunidade internacional vê claramente que não", afirmou.

Shuang reforçou o pedido para que os americanos garantam a segurança física de Maduro e de sua esposa e libertem imediatamente o presidente venezuelano.

O líder chavista passará por uma audiência de custódia na tarde desta segunda-feira em Nova York. 

A China pediu ainda que os americanos cessem as "violações da soberania e segurança de outros países", parem de tentar derrubar o governo da Venezuela e retornem ao "caminho da solução política por meio do diálogo e da negociação".

"Exigimos que os Estados Unidos mudem de rumo, cessem com práticas de coerção e intimidação, e desenvolvam relações com os países da região com base no respeito mútuo, igualdade e não interferência em assuntos internos", disse.

Conselho de Segurança da ONU discute Venezuela

O Conselho de Segurança é o único órgão da ONU com poder de usar a força militar. No, entanto, suas decisões podem ser vetadas pelos membros-fundadores. Os EUA são um deles, o que deve impedir medidas contra o país pela invasão da Venezuela.

No sábado, 3, forças americanas invadiram a Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro. Ele foi levado para Nova York, onde será julgado por várias acusações, incluindo o envolvimento com tráfico de drogas.

Sua vice, Delcy Rodríguez, assumiu a Presidência da Venezuela de forma interina. Ela sinalizou que buscará cooperar com os EUA, após sofrer ameaças dos americanos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que poderá fazer novas operações militares no país se o governo não atender suas demandas, especialmente abrir o setor de petróleo para empresas americanas.

Acompanhe tudo sobre:Conselho de Segurança da ONUONUChinaVenezuela
Próximo

Mais de Mundo

Venezuela: Guterres, da ONU, pede respeito à independência dos países

Sem citar EUA, presidente chinês critica ‘intimidação hegemônica’

Presidente colombiano diz que voltará a 'pegar em armas' após ameaças de Trump

Salário mínimo na Venezuela cai para R$ 2,34 por mês

Mais na Exame

Mundo

Venezuela: Guterres, da ONU, pede respeito à independência dos países

Invest

A estratégia por trás da nova rodada de investimentos da Fox

Pop

Após roubo, livro raro de 'Alice no País das Maravilhas' retorna a Oxford

Tecnologia

CES 2026: 5 dispositivos apresentados que valem a pena esperar o lançamento