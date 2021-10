Em setembro, mundialmente, o termo COP26 foi dez vezes mais buscado no Google do que seis meses atrás. Uma prova de que, à medida que o evento se aproxima, cresce o interesse em saber sobre a conferência global mais aguardada dos últimos anos, que pode mudar o curso do planeta, hoje a caminho de uma grave crise climática.

Sediado no Reino Unido em parceria com a Itália, o encontro dos líderes mundiais acontece de 31 de outubro a 12 de novembro em Glasgow, na Escócia. O ano previsto era 2020, mas à luz dos efeitos da pandemia de Covid-19, a convenção foi reprogramada para 2021, o que deu aos países mais tempo para se preparar.

A seguir, quatro perguntas e respostas para entender melhor a COP26 e por que os resultados do evento do ano são de interesse de todos.

O que é a COP26?

É a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas de 2021. Esta é a 26ª edição, por isso o nome COP26.

COP é a sigla para Conference of Parties (Conferência das Partes, em português) e trata-se de um encontro anual para monitorar e revisar a implementação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Esse tratado foi assinado por 197 países, chamados de Partes, com o objetivo de reduzir o impacto da atividade humana no clima.

O país que sedia o evento assume a liderança política e coordena as reuniões. Com a realização em Glasgow este ano, o responsável da vez é o Reino Unido. Os líderes mundiais chegarão à cidade escocesa com as suas delegações para 12 dias de negociações. E as decisões tomadas serão soberanas e valerão para todos os países signatários.

Qual é a importância desse encontro?

A COP26 será determinante para os rumos do planeta. Para compreender o motivo, é preciso olhar para trás, para outra COP, a de número 21, que aconteceu na França em 2015.

Na conferência daquele ano, um passo realmente relevante foi dado: pela primeira vez todos os países concordaram em trabalhar juntos para conter o aquecimento global. Nasceu aí o Acordo de Paris, que tem como grande objetivo limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 ºC até 2050, além de disponibilizar dinheiro para cumprir essa meta.

Para isso, os países se comprometeram a apresentar planos nacionais definindo o quanto eles reduzirão as suas emissões de gases de efeito estufa (GEE), visando atingir emissões líquidas zero em 2050. Para esses planos, deu-se o nome de Contribuição Nacionalmente Determinada, NDC na sigla em inglês.

Ficou acordado também que voltariam a cada cinco anos com um planejamento atualizado, que reflita o seu maior esforço possível no momento. E é na COP26 que os governos terão a primeira oportunidade de comunicar ou atualizar os seus compromissos.

Mas a importância do evento vai além. Os compromissos assumidos até agora não chegam nem perto da meta de 1,5 ºC (no cenário atual, teríamos um aquecimento de mais de 3 °C, segundo o WRI) e a janela para conseguir alcançar a meta está se fechando. É preciso fazer muito mais, e com urgência. Por isso a COP26 será decisiva.

O que será discutido?

De acordo com a organização da COP26, são quatro as principais frentes de debate:

Mitigação

Quais são as metas de redução de emissões de GEE dos países para 2030, de modo que se alinhem com o objetivo de alcançar emissões líquidas zero até a metade do século.

Adaptação

Que medidas podem ser adotadas para adaptar e proteger, com urgência, as comunidades e os ecossistemas que já estão sendo afetados pelas mudanças do clima.

Finanças

De que forma viabilizar o financiamento necessário para garantir emissões globais zero, com o desenvolvimento de tecnologia, inovação e uma economia mais verde e resiliente ao clima.

Colaboração

Como acelerar a cooperação entre governos, empresas e a sociedade civil para enfrentar a crise climática e finalizar as regras do Acordo de Paris a fim de torná-lo operacional.

A conexão entre a recessão global causada pela pandemia e as questões climáticas também deve estar em pauta, para que o mundo construa uma trajetória de recuperação econômica que leve em consideração os desafios ambientais.

A NDC do Brasil Até 2025

Reduzir as emissões de GEE em 37% abaixo dos níveis de 2005 Até 2030

Diminuir as emissões em 43% Aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética para 18% Participação estimada de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética Restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas Fonte: Ministério das Relações Exteriores

New Brighton Beach, na Inglaterra: arte na areia chama a atenção para o aquecimento global