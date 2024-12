10 países que já não existem mais e o que aconteceu com eles

A história está repleta de exemplos de nações que, por diferentes razões, desapareceram do mapa. Mudanças políticas, guerras, crises econômicas e pressões externas foram alguns dos motivos que levaram ao fim de países inteiros. Aqui estão 10 exemplos de nações que deixaram de existir, mas cujo legado ainda pode ser encontrado na cultura, geografia e política de seus territórios originais.

1. Iugoslávia (1918-2003)

A Iugoslávia surgiu após a Primeira Guerra Mundial, reunindo diversos grupos étnicos e linguísticos dos Bálcãs. Durante grande parte do século 20, o país foi governado sob um regime socialista liderado por Josip Broz Tito. Com sua morte, em 1980, tensões étnicas e nacionais levaram à fragmentação do país, culminando em guerras violentas nos anos 1990. Hoje, o antigo território da Iugoslávia é composto por sete países independentes: Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedônia do Norte e Sérvia.

2. União Soviética (1922-1991)

A União Soviética foi um dos países mais poderosos do mundo durante o século 20. Formada após a Revolução Russa de 1917, ela abrangia 15 repúblicas, incluindo a Rússia, Ucrânia e os Estados Bálticos. A implosão da União Soviética em 1991 foi causada por uma combinação de problemas econômicos, tensões étnicas e o enfraquecimento político do regime comunista. O colapso resultou na independência das repúblicas e na formação da Federação Russa.

3. Tchecoslováquia (1918-1993)

Criada após a Primeira Guerra Mundial, a Tchecoslováquia reunia duas nações principais: tchecos e eslovacos. Apesar de uma história de colaboração, diferenças culturais, lingüísticas e econômicas levaram à separação pacífica do país em 1993, formando a República Tcheca e a Eslováquia. Este episódio ficou conhecido como "divórcio de veludo".

4. Alemanha Oriental (1949-1990)

Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas: a Alemanha Ocidental, sob influência dos Aliados, e a Alemanha Oriental, controlada pela União Soviética. O país socialista existiu por quatro décadas, até a queda do Muro de Berlim, em 1989, que levou à reunificação alemã em 1990.

5. Reino de Siquim (1642-1975)

Localizado na região do Himalaia, Siquim foi um reino independente por mais de três séculos. Em 1975, após um referendo, tornou-se parte da Índia como seu 22º estado. A integração foi impulsionada por interesses geopolíticos da Índia.

6. Reino do Havaí (1795-1898)

Antes de se tornar um estado americano, o Havaí era um reino independente. No final do século 19, foi anexado pelos Estados Unidos, que buscavam controlar ilhas do Pacífico e avançar no comércio do açúcar. Em 1959, tornou-se o 50º estado dos EUA.

7. Império Otomano (1299-1923)

O Império Otomano foi uma das maiores potências do mundo por mais de seis séculos, controlando territórios na Europa, África e Ásia. Seu colapso veio após a Primeira Guerra Mundial, levando à formação da República da Turquia em 1923.

8. Rodésia (1965-1979)

Rodésia era o nome de um estado não reconhecido localizado no atual Zimbábue. Declarou independência unilateral do Reino Unido em 1965, mas enfrentou isolamento internacional e conflitos internos. Em 1980, tornou-se o Zimbábue.

9. Tibet (1912-1951)

Embora tivesse uma história de autonomia, o Tibet foi incorporado à China em 1951, após a invasão pelo exército chinês. Desde então, o status político do Tibet permanece controverso, com movimentos que defendem sua independência.

10. Zanzibar (1963-1964)

Zanzibar foi um sultanato independente por pouco tempo, após obter independência do Reino Unido em 1963. No entanto, em 1964, se fundiu com o Tanganica para formar a atual Tanzânia.