Último dia para declarar o IR; saneamento em foco e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (30) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Hoje é o último dia para declarar o IR 2020: ainda faltam 5 milhões

Para não perder o prazo e pagar multa, o melhor a fazer é entregar a declaração incompleta e fazer uma retificação em seguida

O que acontece se você não declarar o Imposto de Renda 2020

Prazo para entrega da declaração à Receita termina nesta terça-feira (30)

Caso Marielle: Polícia Civil cumpre mandados e tem nova pista no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre quatro mandados de prisão no Rio em um desdobramento do Caso Marielle

Câmara finaliza votação para financiar salários de PMEs

Um levantamento do Sebrae com a FGV revelou que apenas 16% das 6,7 milhões empresas receberam aportes na pandemia do coronavírus

OIT publica novo relatório sobre o impacto da pandemia nos empregos

Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o equivalente a 135 milhões de empregos foram perdidos no primeiro trimestre — mas o pior está por vir

Falta de saneamento básico reflete desigualdades do Brasil e afeta saúde

Dados levantados pela EXAME mostram o tamanho da variação entre os estados em uma das áreas de maior carência do país

Mundo está de olho no saneamento do Brasil, diz CEO da BRK Ambiental

Teresa Vernaglia, presidente da BRK Ambiental, diz que setor é uma das maiores oportunidades do mundo em infraestrutura, mas precisa de regras claras

De construção à indústria química: oportunidades do marco do saneamento

Segundo empresas consultadas pela EXAME, as novas regras e metas para tratamento de água e esgoto podem trazer aumento da demanda já no curto prazo

Cientistas debatem: um asteroide pode colidir com a Terra?

Eventos online no mundo inteiro lembram o maior impacto causado por um corpo celeste na Terra na história moderna

Enquete sobre nova data para o Enem termina hoje; veja como votar

Enquete vai definir a melhor data para as provas do Enem que foram adiadas devido à pandemia do novo coronavírus

Receita paga maior lote de restituição da história nesta terça-feira

O crédito será depositado para 3.306.644 contribuintes e terá valor de R$ 5,7 bilhões

PIS/Pasep 2020: pagamento do abono salarial começa nesta terça-feira

Os valores para cada trabalhador variam de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de dias trabalhados em 2019

Termina pagamento da 3ª parcela dos R$ 600 para Bolsa Família

A estimativa do governo é que 19,2 milhões de beneficiários do programa receberam o auxílio emergencial

Auxílio emergencial começa a ser pago para nascidos em março e abril

Caixa começa a pagar nesta terça-feira (30) parcelas do benefício para trabalhadores do 1º, 2º e 4º lote

Política e mundo

Datafolha: 52% da população desaprova reabertura de comércio na pandemia

Segundo a pesquisa, 42% acham que os chefes dos Executivos locais agem bem na retomada das atividades. Entre o empresariado a situação se inverte

Saúde anuncia aquisição de medicamentos em falta para entubação

Pasta definiu três frentes para lidar com o cenário de desabastecimento de itens importantes no tratamento de pacientes com covid-19 em estado grave

Bolsonaro sanciona lei que prevê ajuda de R$ 600 para artistas informais

Pacote de R$ 3 bilhões vai para estados e municípios e será repassado aos trabalhadores que perderam a renda na crise

Após posse adiada, Bolsonaro diz que Decotelli tem capacidade para o cargo

Presidente reconheceu inadequações no currículo do cotado para o Ministério da Educação, mas disse que novo ministro não quer ser “um problema”

Em 1º depoimento, Queiroz diz que desconhece vazamento de investigação

Ex-assessor foi ouvido como testemunha no caso das “rachadinhas” e disse que pediu demissão do cargo na Alerj por vontade própria

China aprova polêmica lei de segurança para Hong Kong

“Isto representa o fim de Hong Kong como era conhecido em todo o mundo”, disse um dos líderes do movimento pró-democracia Hong Kong

Novos surtos de coronavírus na Alemanha atingem os mais pobres

Medidas restritivas foram prorrogadas por mais uma semana no único distrito que registrou mais de 50 infecções semanais para cada 100 mil habitantes

Enquanto você desligou…

Startup de venda de carros Carflix recebe investimento de R$ 15 milhões

Rodada série A foi liderada pelo BV; empresa planeja utilizar o capital para investir em tecnologia e iniciar expansão para outras cidades

Capes prorroga inscrições para 75 mil vagas em cursos à distância

Os conteúdos dos cursos foram revisados e atualizados por especialistas de cada área. Todos têm duração de 60 horas e são certificados pela Capes

China identifica novo vírus e acende alerta para mais uma pandemia

Novo vírus é uma variação de um patógeno descoberto ainda em 2016 e tem alto potencial epidêmico. Pesquisadores pedem ações imediatas

Brasil tem 727 mortes por covid-19 em 24h; total é 58.385, diz consórcio

O país tem quase 1,4 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus. No mundo, já são mais de 10 milhões de casos

Ecorodovias eleva lucro e receita no 1º tri, mesmo com efeitos da covid-19

A companhia, responsável entre outros pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, reportou lucro líquido de 103,3 milhões de reais para o período, alta de 23%

BTG capta R$ 2,65 bi para acelerar varejo e atacado ao mesmo tempo

Unit sai a R$ 74,40 cada e banco poderá fazer expansão do varejo sem mudar plano para ampliar carteira de crédito

Novo vírus da gripe encontrado em porcos tem potencial de gerar pandemia

Vírus parece ser capaz de infectar pessoas, embora os porcos sejam os hospedeiros, dizem pesquisadores chineses

China suspende importações de 3 produtores de carne do Brasil

O Ministério da Agricultura não informou quais fábricas foram suspensas, mas citou preocupações de Pequim em conter um novo surto da epidemia de covid-19

Agenda

Nesta terça-feira (30), no Brasil será publicado um dos principais indicadores da economia no país, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada.

Na Europa também tem a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Tanto nos Estados Unidos quanto na China o será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de junho, que libera os dados da produção industrial no período, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Live

18h – 2020 não terminou: investimentos para o segundo semestre

Aline Cardoso, gestora da Trafalgar Investimentos, e Sara Delfim, gestora da Dahlia Capital, discute com Juliana Machado, da Exame Research. Veja aqui.

Frase do dia

“Aqueles últimos 10% de esforço demandam a mesma energia dos primeiros 90%.” – Rob Kalin