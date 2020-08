O tombo dos shoppings; Argentina fecha acordo e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (4) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Argentina fecha acordo com credores sobre dívida de US$65 bilhões

Argentina afirmou ter fechado um acordo com três grupos credores. Prazo de negociação será estendido até o dia 24 de agosto

Iguatemi mostra o que a pandemia reservou aos shoppings

Iguatemi divulga resultados do segundo trimestre. Investidores também querem saber como fica a estratégia dos shoppings para os próximos meses

Câmara pode permitir saque total do FGTS para os demitidos na pandemia

Apesar do aval inicial do governo Bolsonaro, há risco do projeto ser vetado pelo presidente

O clima ajudou a disseminar o coronavírus?

Um dos objetivos do simpósio virtual é entender se, de fato, temperaturas mais baixas ajudam a espalhar o vírus

Covid-19: Bolsonaro veta indenização a profissional de saúde incapacitado

Texto prevê o pagamento de uma prestação de R$ 50 mil ao profissional de saúde incapacitado permanentemente. Ministério da Economia é contra reparações

O brasileiro não esquece: afinal, nota de R$ 200 é sinal de inflação?

Preocupação tem sido levantada por assinantes da Exame Research que possuem a experiência do longo período inflacionário brasileiro

Por que EXAME Research aumentou a aposta nas ações das Lojas Americanas?

O varejo físico é negociado com uma relação preço / lucro de 15 vezes, sendo que a média histórica é de 25 vezes. Ou seja, há potencial de valorização

You Inc cancela IPO devido à fraca demanda, diz fonte

Construtora planejava levantar cerca de 1 bilhão de reais para continuar projetos em desenvolvimento

Sem parques em 100% e sem novos filmes, faturamento da Disney desaba

A única boa notícia para a empresa durante a pandemia do novo coronavírus é o crescimento do serviço de streaming Disney+

Política e mundo

Maia diz que Bolsonaro não cometeu crimes que justifiquem impeachment

Presidente da Câmara afirmou que Bolsonaro errou ao minimizar o impacto da pandemia de coronavírus e as quase cem mil vidas perdidas

Queiroz diz que deu “satisfação” a Flávio Bolsonaro sobre “rachadinha”

Em depoimento, o ex-assessor disse que não se recordava de ter entrado em contato com Jair Bolsonaro após a repercussão do caso

Prefeitura permite, mas estado proíbe volta às aulas presenciais no Rio

Secretário Pedro Fernandes diz que colégios que reabrirem podem ser punidos. Decreto com proibição será prorrogado nesta quarta-feira

Tempestade Isaias deve recuperar força de furacão ao avançar pelos EUA

A tempestade tropical Isaias já passou pela Flórida e deve “recuperar a força de um furacão” na fronteira entre a Carolina do Sul e a Carolina do Norte

China acusa EUA de intimidação pela venda forçada do TikTok

China considera que iniciativa americana vai contra os princípios da economia de mercado, abertura, transparência e não discriminação da OMC

Enquanto você desligou…

Maior desafio de negócios abre inscrições e vencedor ganha volta ao mundo

Totalmente gratuito, o desafio aceita estudantes e recém-formados de qualquer curso. E já mais mais de 24 mil inscritos!

Da seleção à admissão online: startup Gupy expande seu produto para o RH

A empresa, criada em 2015, recebeu um investimento de 40 milhões de reais em plena pandemia e agora lança novo produto

Multiplan e B2W fecham acordo para integrar lojas a marketplace

Acordo envolve 5.800 lojas nos 19 shopping centers operados pela Multiplan

BNDES: venda de ações da carteira vai começar por Vale e Petrobras

Participações na mineradora e na petroleira respondiam por 47% de todo portfólio ao fim de março

Lucro do Itaú cai 40% no 2º trimestre com salto nas provisões

Provisões para perdas com calotes quase dobrou em meio à crise decorrente da pandemia de coronavírus

Agenda

Nesta terça-feira (4), serão divulgados os dados da produção industrial brasileira no mês de junho. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Live

Frase do dia

“Nunca dê uma ordem que não pode ser executada” — Douglas MacArthur.